Cenergy: Στόχος EBITDA έως 400 εκατ. το 2026 με ανεκτέλεστο έργων 3,4 δισ. ευρώ

Υψηλά περιθώρια σε καλώδια και σωλήνες, εξαγορά στη Βρετανία και εργοστάσιο στις ΗΠΑ που αναμένεται να προσθέσει έσοδα 300 εκατ. ευρώ ετησίως – Η ζήτηση από offshore wind, επενδύσεις στα δίκτυα και data centers - Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές