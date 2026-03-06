Cenergy: Στόχος EBITDA έως 400 εκατ. το 2026 με ανεκτέλεστο έργων 3,4 δισ. ευρώ
Υψηλά περιθώρια σε καλώδια και σωλήνες, εξαγορά στη Βρετανία και εργοστάσιο στις ΗΠΑ που αναμένεται να προσθέσει έσοδα 300 εκατ. ευρώ ετησίως – Η ζήτηση από offshore wind, επενδύσεις στα δίκτυα και data centers - Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές
Στόχο για αναπροσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ για το 2026 έθεσε η διοίκηση της Cenergy Holdings, εκτιμώντας ότι η ισχυρή ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, το μεγάλο ανεκτέλεστο έργων και η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Αλέξανδρος Μπένος, πλαισιωμένος από τον Κώστα Σαββάκη, γενικό διευθυντή των Ελληνικών Καλωδίων, και τον Ηλία Μπεκίρο, γενικό διευθυντή των Σωληνουργείων Κορίνθου, παρουσίασε τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία περνά πλέον σε μια νέα φάση ανάπτυξης, μετά τον μεγάλο κύκλο επενδύσεων των τελευταίων ετών.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί στις μονάδες του ομίλου επιτρέπει πλέον τη συμμετοχή σε μεγαλύτερα και τεχνικά πιο σύνθετα έργα ενεργειακών υποδομών, γεγονός που ενισχύει τόσο την προβλεψιμότητα των εσόδων όσο και τα περιθώρια κερδοφορίας.
