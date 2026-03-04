Νέα άνοδος για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο πάνω από τα €55 η μεγαβατώρα, έχει κάνει άλμα 60% σε δύο ημέρες
Νέα άνοδος για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο πάνω από τα €55 η μεγαβατώρα, έχει κάνει άλμα 60% σε δύο ημέρες
Το μπλακάουτ της παραγωγής LNG στο Κατάρ και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ωθούν τις τιμές σε υψηλό άνω των τριών ετών
Τα ευρωπαϊκά futures φυσικού αερίου ενισχύθηκαν σήμερα (4/3) άνω του 3%, υπερβαίνοντας τα 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα και καταγράφοντας υψηλό άνω των τριών ετών, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες ροές LNG.
Η αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί κατά περίπου 60% μέσα σε δύο ημέρες, μετά την αναστολή λειτουργίας των εγκαταστάσεων LNG του Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Η QatarEnergy προχώρησε τη Δευτέρα σε πλήρη διακοπή παραγωγής στο συγκρότημα Ras Laffan, το μεγαλύτερο εξαγωγικό hub LNG παγκοσμίως, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η διακοπή αφαιρεί κρίσιμο όγκο από μια ήδη σφιχτή διεθνή αγορά.
Παράλληλα, το Στενό του Ορμούζ — βασική θαλάσσια οδός για τις εξαγωγές LNG του Κατάρ — έχει πρακτικά τεθεί εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές και από άλλους μεγάλους παραγωγούς της περιοχής. Η διπλή αυτή πίεση ενισχύει το risk premium και αυξάνει τον ανταγωνισμό για εναλλακτικά φορτία.
Οι εξελίξεις επιβαρύνουν επιπλέον τα ήδη αποδυναμωμένα ευρωπαϊκά αποθέματα μετά τον χειμώνα, εγείροντας ανησυχίες για την επάρκεια και τον ρυθμό επαναπλήρωσης κατά τους θερινούς μήνες. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς η θερινή περίοδος αποτελεί το βασικό παράθυρο για την ανασύσταση στρατηγικών αποθεμάτων πριν από την επόμενη περίοδο θέρμανσης.
Την ίδια στιγμή, η Κίνα — ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως — φέρεται να κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση με το Ιράν να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν περαιτέρω τις εξαγωγές LNG του Κατάρ.
Η αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται έτσι σε φάση ακραίας μεταβλητότητας, με την Ευρώπη να βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργειακής πίεσης σε μια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να κυριαρχεί η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών.
Η αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει εκτιναχθεί κατά περίπου 60% μέσα σε δύο ημέρες, μετά την αναστολή λειτουργίας των εγκαταστάσεων LNG του Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
Η QatarEnergy προχώρησε τη Δευτέρα σε πλήρη διακοπή παραγωγής στο συγκρότημα Ras Laffan, το μεγαλύτερο εξαγωγικό hub LNG παγκοσμίως, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η διακοπή αφαιρεί κρίσιμο όγκο από μια ήδη σφιχτή διεθνή αγορά.
Παράλληλα, το Στενό του Ορμούζ — βασική θαλάσσια οδός για τις εξαγωγές LNG του Κατάρ — έχει πρακτικά τεθεί εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές και από άλλους μεγάλους παραγωγούς της περιοχής. Η διπλή αυτή πίεση ενισχύει το risk premium και αυξάνει τον ανταγωνισμό για εναλλακτικά φορτία.
Οι εξελίξεις επιβαρύνουν επιπλέον τα ήδη αποδυναμωμένα ευρωπαϊκά αποθέματα μετά τον χειμώνα, εγείροντας ανησυχίες για την επάρκεια και τον ρυθμό επαναπλήρωσης κατά τους θερινούς μήνες. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς η θερινή περίοδος αποτελεί το βασικό παράθυρο για την ανασύσταση στρατηγικών αποθεμάτων πριν από την επόμενη περίοδο θέρμανσης.
Την ίδια στιγμή, η Κίνα — ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως — φέρεται να κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση με το Ιράν να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν περαιτέρω τις εξαγωγές LNG του Κατάρ.
Η αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται έτσι σε φάση ακραίας μεταβλητότητας, με την Ευρώπη να βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργειακής πίεσης σε μια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να κυριαρχεί η σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα