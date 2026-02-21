Resolve AI: Νέος «μονόκερος» με ελληνικό «DNA» – Ο CEO Σπύρος Ξανθός και η χρηματοδότηση $125 εκατ. (pics)
Το πρόσωπο πίσω από το νέο success story του οικοσυστήματος – Το γραφείο στην Ελλάδα και τα άλλα σχέδια- Πώς έφτασε σε αποτίμηση $1 δισ. σε μια διετία
Ένας ακόμα «μονόκερος» με ελληνικό «DNA» κάνει την εμφάνισή του στο παγκόσμιο startup οικοσύστημα, μια start up με «αιχμή του δόρατος» της την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Είναι η Resolve AI, με συνιδρυτή της και CEO τον Σπύρο Ξανθό, έναν Έλληνα του εξωτερικού, η οποία ό,τι πέτυχε, το… πέτυχε σε χρόνους που μάλλον της επιτρέπουν να διεκδικήσει κάποια ρεκόρ. Κυρίως, αυτό της ταχύτητας στην «κούρσα» για την ανάδειξή της σε unicorn, καθώς ιδρύθηκε κάπου στις αρχές του 2024, άρχισε να σηκώνει χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων από τα πρώτα της σχεδόν βήματα και μέσα σε μια διετία κατάφερε να φτάσει τα 125 εκατ. δολ. σε γύρο Series A και να καταρρίψει, ταυτόχρονα, το «φράγμα» του 1 δισ. δολαρίων σε επίπεδο αποτίμησης (με την επιβεβαίωση να έρχεται τόσο από την εταιρεία όσο και από το Bloomberg).
