Resolve AI: Νέος «μονόκερος» με ελληνικό «DNA» – Ο CEO Σπύρος Ξανθός και η χρηματοδότηση $125 εκατ. (pics)

Το πρόσωπο πίσω από το νέο success story του οικοσυστήματος – Το γραφείο στην Ελλάδα και τα άλλα σχέδια- Πώς έφτασε σε αποτίμηση $1 δισ. σε μια διετία