Οι ζάπλουτοι δίνουν ψίχουλα για φιλανθρωπίες
Οι 25 πλουσιότεροι Αμερικανοί έχουν δωρίσει λιγότερο από το 5% της περιουσίας τους
Στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων ο υπερβολικός πλούτος και η φιλανθρωπία είναι έννοιες ταυτόσημες. Όταν κάποιοι πετυχαίνουν και συσσωρεύουν αγαθά που δεν φτάνουν ούτε δέκα ζωές για να τα ξοδέψουν, θεωρείται αυτονόητο να νοιαστούν και για τους γύρω τους. Πολλοί το κάνουν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που θα περίμενε κανείς.
Η σχέση ανάμεσα στον πλούτο και τη γενναιοδωρία αποδεικνύεται ότι είναι πιο περίπλοκη απ’ όσο τη σκεφτόμαστε. Τα τελευταία χρόνια διάφορες έρευνες, με πιο πρόσφατη αυτή του έγκριτου Forbes, δείχνουν ότι παρά την εκρηκτική αύξηση των περιουσιών, οι πλουσιότεροι Αμερικανοί δεν είναι απαραίτητα οι πιο γενναιόδωροι, όταν η συζήτηση πηγαίνει στις χορηγίες και κάθε είδους φιλανθρωπικές δωρεές. Αυτή η ασυνέπεια μεταξύ τεράστιου πλούτου και συγκριτικά περιορισμένης δωρεάς φέρνει στο προσκήνιο βαθύτερα ερωτήματα για το ρόλο του υπερπλούτου στην κοινωνία και για την ηθική της φιλανθρωπίας.
