Τα ψιλά γράμματα για τους επιπλέον δασμούς από 1η Ιουλίου στα μικρά δέματα από Κίνα: Πώς τα €3 μπορούν να γίνουν 6 ή 9

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους νέους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ στα μικρά δέματα από το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΕ με τη μορφή μικρών δεμάτων, τα οποία προέρχονται κυρίως από το ηλεκτρονικό εμπόριο.



Η κίνηση αυτή, όπως πρώτο τουλάχιστον 3 ευρώ ανά δέμα. Έρχεται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου αυτών των δεμάτων, το οποίο δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους πωλητές εντός της Ένωσης. Σημειώνεται ότι το 91% των 4,6 δισεκατομμυρίων τέτοιων δεμάτων που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024 προέρχονταν από την Κίνα.



Τι καταργείται και τι ισχύει προσωρινά Η απόφαση καταργεί την απαλλαγή από δασμούς που ισχύει για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:



· 1η Ιουλίου 2026 - 1η Ιουλίου 2028 (προσωρινή περίοδος): θεσπίζεται ένας προσωρινός πάγιος δασμός ύψους 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ.



· μετά το 2028 (μόνιμο σύστημα): ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ, μια πανευρωπαϊκή online πλατφόρμα εκτελωνισμού που αναμένεται το 2028.



Πώς ο δασμός των 3 ευρώ γίνεται 6 ή 9 Ωστόσο, η σημαντικότερη ίσως αλλαγή για τους καταναλωτές κρύβεται στα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας.



Ο προσωρινός πάγιος δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται ανά δέμα συνολικά, αλλά ανά κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών (βάσει κωδικού δασμολογογίου) τα οποία περιέχονται σε κάθε ένα δέμα.



Τι σημαίνει αυτό; Αν κάποιος παραγγείλει ένα δέμα που περιέχει πχ:



- 2 μάλλινες μπλούζες (Κατηγορία 2)



παρόλο που πρόκειται για ένα μόνο μικροδέμα, αυτό περιέχει δύο διακριτά είδη (βάσει των τελωνειακών κωδικών).



Συνεπώς, θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός:



- 3 ευρώ για τη μεταξωτή μπλούζα.



- 3 ευρώ για τις μάλλινες μπλούζες.



- Σύνολο Δασμού: 6 ευρώ.



Αν το δέμα περιείχε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ειδών, ο δασμός θα ήταν 9 ευρώ, και ούτω καθεξής.



Το μέτρο εφαρμόζεται στα μικρά δέματα που αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά.

Κωστής Πλάντζος 12.02.2026, 07:14