Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street με φόντο τη Fed - Ανθεκτικός ο τεχνολογικός κλάδος

Η απόφαση τηςνα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2026 δεν εξέπληξε τη. Ωστόσο, ο Τζέρομ Πάουελ απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε σήμα για άμεση επανεκκίνηση των μειώσεων των επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.Έτσι, η συνεδρίαση της Τετάρτης χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στους δείκτες, με τοννα καταφέρνει πάντως να παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, εν όψει της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από κορυφαίες Big Tech.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις 49.015 μονάδες. Αντιθέτως ο S&P 500 κατέγραψε ανεπαίσθητη πτώση 0,01% στις 6.978 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε καταφέρει να περάσει πρόσκαιρα το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων, στις 7.002. Όσον αφορά τον Nasdaq, ξεπερνώντας τις πιέσεις, ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 23.857 μονάδες.Τα ομόλογα κινήθηκαν ελάχιστα μετά την ανακοίνωση της Fed, με τις αποδόσεις των διετών τίτλων να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Αντιστοίχως, η απόδοση του 10ετους ανέβηκε ελαφρά στο 4,25%.Οι αξιωματούχοι της FOMC άφησαν αμετάβλητα τα επιτόκια και επεσήμαναν τη βελτίωση της αμερικανικής οικονομίας, σηματοδοτώντας μια πιο προσεκτική στάση απέναντι σε μελλοντικές προσαρμογές. Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε με ψήφους 10-2 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο εύρος 3,5%–3,75%, με τους Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν να διαφωνούν, υποστηρίζοντας μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.Ο Στίβεν Μίραν τοποθετήθηκε προ μηνών στο συμβούλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Κρίστοφερ Γουόλερ είναι στη λίστα των δελφίνων που έχει καταρτίσει ο Λευκός Οίκος για την προεδρία της Τράπεζας, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον ερχόμενο Μάιο.Ο Πάουελ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για «σαφή βελτίωση» των προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας για το επόμενο έτος, επισημαίνοντας ότι η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί.Αναλόγως οι αναλυτές παρατήρησαν ότι στην ανακοίνωση του συμβουλίου είχε αφαιρεθεί τελείως μια παράγραφος που υπήρχε στην ανακοίνωση της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου και η οποία υποδείκνυε ότι η επιτροπή θεωρούσε τον κίνδυνο εξασθένισης της αγοράς εργασίας μεγαλύτερο από αυτόν του αυξημένου πληθωρισμού.«Η ρητορική της Fed παραμένει η ίδια, οι μειώσεις επιτοκίων μπορεί να έρθουν, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν υπομονή», σχολίασε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management. «Με σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό να διατηρείται σταθερός, η Fed βρίσκεται σε θέση να ακολουθήσει τη στρατηγική της αναμονής».Το γεγονός ότι υπήρξαν μόλις δύο διαφωνίες υπογραμμίζει πόσο σφιχτή είναι η συναίνεση, κάτι που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε νέος πρόεδρος της Fed, μετά τη λήξη της θητείας του Πάουελ, θα δυσκολευτεί να πείσει τα υπόλοιπα μέλη για πολύ χαμηλότερα επιτόκια, προειδοποίησε ο Σόνου Βαργκέζε της Carson Group.«Η Fed πιθανότατα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη παύση, καθώς τα ισχυρά στοιχεία δραστηριότητας και τα σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ασφάλεια, μέσω μειώσεων», σημείωσε η Κέι Χέι της Goldman Sachs Asset Management. «Ωστόσο, αναμένουμε επανεκκίνηση της χαλάρωσης αργότερα μέσα στο έτος, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα επιτρέψει δύο ακόμη μειώσεις “ομαλοποίησης”».Πραγματικά τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος δίνουν μίνιμουμ δυο ακόμη περικοπές των επιτοκίων μέσα στη χρονιά.