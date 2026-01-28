Υψηλή μεταβλητότητα στη Wall Street με φόντο τη Fed - Ανθεκτικός ο τεχνολογικός κλάδος
Κινήσεις-ασανσέρ στους δείκτες, με τον S&P 500 να καταφέρνει να ξεπεράσει πρόσκαιρα το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων - Στις Big Tech και τα εταιρικά αποτελέσματα μετατοπίζεται το κέντρο βάρους της αγοράς
Η απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2026 δεν εξέπληξε τη Wall Street. Ωστόσο, ο Τζέρομ Πάουελ απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε σήμα για άμεση επανεκκίνηση των μειώσεων των επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.
Έτσι, η συνεδρίαση της Τετάρτης χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στους δείκτες, με τον Nasdaq να καταφέρνει πάντως να παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, εν όψει της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων από κορυφαίες Big Tech.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε τελικά σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις 49.015 μονάδες. Αντιθέτως ο S&P 500 κατέγραψε ανεπαίσθητη πτώση 0,01% στις 6.978 μονάδες, αν και νωρίτερα είχε καταφέρει να περάσει πρόσκαιρα το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων, στις 7.002. Όσον αφορά τον Nasdaq, ξεπερνώντας τις πιέσεις, ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 23.857 μονάδες.
Τα ομόλογα κινήθηκαν ελάχιστα μετά την ανακοίνωση της Fed, με τις αποδόσεις των διετών τίτλων να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Αντιστοίχως, η απόδοση του 10ετους ανέβηκε ελαφρά στο 4,25%.
Οι αξιωματούχοι της FOMC άφησαν αμετάβλητα τα επιτόκια και επεσήμαναν τη βελτίωση της αμερικανικής οικονομίας, σηματοδοτώντας μια πιο προσεκτική στάση απέναντι σε μελλοντικές προσαρμογές. Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ψήφισε με ψήφους 10-2 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο εύρος 3,5%–3,75%, με τους Κρίστοφερ Γουόλερ και Στίβεν Μίραν να διαφωνούν, υποστηρίζοντας μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.
Ο Στίβεν Μίραν τοποθετήθηκε προ μηνών στο συμβούλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Κρίστοφερ Γουόλερ είναι στη λίστα των δελφίνων που έχει καταρτίσει ο Λευκός Οίκος για την προεδρία της Τράπεζας, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον ερχόμενο Μάιο.
Ο Πάουελ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για «σαφή βελτίωση» των προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας για το επόμενο έτος, επισημαίνοντας ότι η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί.
Αναλόγως οι αναλυτές παρατήρησαν ότι στην ανακοίνωση του συμβουλίου είχε αφαιρεθεί τελείως μια παράγραφος που υπήρχε στην ανακοίνωση της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου και η οποία υποδείκνυε ότι η επιτροπή θεωρούσε τον κίνδυνο εξασθένισης της αγοράς εργασίας μεγαλύτερο από αυτόν του αυξημένου πληθωρισμού.
«Η ρητορική της Fed παραμένει η ίδια, οι μειώσεις επιτοκίων μπορεί να έρθουν, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν υπομονή», σχολίασε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management. «Με σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό να διατηρείται σταθερός, η Fed βρίσκεται σε θέση να ακολουθήσει τη στρατηγική της αναμονής».
Το γεγονός ότι υπήρξαν μόλις δύο διαφωνίες υπογραμμίζει πόσο σφιχτή είναι η συναίνεση, κάτι που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε νέος πρόεδρος της Fed, μετά τη λήξη της θητείας του Πάουελ, θα δυσκολευτεί να πείσει τα υπόλοιπα μέλη για πολύ χαμηλότερα επιτόκια, προειδοποίησε ο Σόνου Βαργκέζε της Carson Group.
«Η Fed πιθανότατα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη παύση, καθώς τα ισχυρά στοιχεία δραστηριότητας και τα σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ασφάλεια, μέσω μειώσεων», σημείωσε η Κέι Χέι της Goldman Sachs Asset Management. «Ωστόσο, αναμένουμε επανεκκίνηση της χαλάρωσης αργότερα μέσα στο έτος, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα επιτρέψει δύο ακόμη μειώσεις “ομαλοποίησης”».
Πραγματικά τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος δίνουν μίνιμουμ δυο ακόμη περικοπές των επιτοκίων μέσα στη χρονιά.
Με την Fed, λοιπόν, να μην δείχνει καμία βιασύνη για νέες μειώσεις στο άμεσο μέλλον, το κέντρο βάρους της αγοράς μετατοπίζεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα, ιδίως των τεχνολογικών κολοσσών, και στο κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε έσοδα και κερδοφορία.
Η αρχή θα γίνει απόψε, καθώς μετά το τέλος της συνεδρίασης θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Meta Platforms, η Microsoft και η Tesla, ενώ αύριο την σκυτάλη παίρνει η Apple.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Big Tech είχαν την καλύτερη επίδοση σήμερα, με τις εταιρείες ημιαγωγών να ξεχωρίζουν με οδηγό την Nvidia, μετά την είδηση ότι το Πεκίνο έδωσε το πράσινο φως στις ByteDance, Alibaba και Tencent να αγοράσουν μικροτσίπ AI τύπου H200 από την Nvidia.
Έτερες κερδισμένες ήταν επίσης η Micron Technology και η Taiwan Semiconductor Manufacturing, καθώς και η Texas Instruments χάρη στο ανοδικό guidance που ανακοίνωσε, με τον δείκτη VanEck Semiconductor ETF να κάνει άλμα άνω του 2% και να «πιάνει» νέο υψηλό 52 εβδομάδων.
Εκτός των τεχνολογικών, στους κερδισμένους βρέθηκε η Starbucks μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αλυσίδα ξεπερνώντας τις προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα και καταγράφοντας την πρώτη αύξηση στα επίπεδα επισκεψιμότητας εδώ και δύο χρόνια.
Στον αντίποδα, στις μεγάλες χαμένες βρέθηκε η Bj’s Wholesale Club μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από την Jefferies, από buy σε hold, με παράλληλα περικοπή της τιμής στόχου από τα 120 στα 90 δολάρια.
Επίσης υπό πίεση βρέθηκε η Seagate Technology και η Qorvo λόγω απογοητευτικών οικονομικών επιδόσεων, καθώς και η μετοχή της StandardAaero καθώς δύο από τους βασικούς της μετόχους ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να πουλήσουν μεγάλο όγκο μετοχών σε δημόσια προσφορά, πυροδοτώντας έτσι κύμα ρευστοποιήσεων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
