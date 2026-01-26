300 χρόνια ιστορίας: Ενα θρυλικό εστιατόριο παραμένει ανοιχτό – Τι σημαίνει για την τοπική οικονομία
Το Sobrino de Botín στη Μαδρίτη συμπλήρωσε 300 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, αποδεικνύοντας πως η αυθεντική κουζίνα, η ιστορία και η συνέπεια μπορούν να αντέξουν στον χρόνο
Το Παρίσι και η Νέα Υόρκη μπορεί να μονοπωλούν τη συζήτηση για το fine dining, όμως στο ιστορικό κέντρο της Μαδρίτης δεσπόζει ένα διαφορετικό σύμβολο: το Sobrino de Botín. Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο δεν είναι τουριστικό τέχνασμα ούτε σκηνικό για social media, αλλά μια αυθεντική επιχείρηση που μετρά τρεις αιώνες ζωής. Φέτος συμπλήρωσε 300 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και, αντί να ξεθωριάσει, έχει ενσωματωθεί βαθιά στην πολιτισμική ταυτότητα της ισπανικής πρωτεύουσας.
Το Botín άνοιξε για πρώτη φορά το 1725 στην Calle de Cuchilleros, λίγα μέτρα από την Plaza Mayor. Από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα στον ίδιο χώρο, με το ίδιο όνομα και την ίδια βασική αποστολή – στοιχείο που του χάρισε μια θέση στο Βιβλίο Γκίνες ως το παλαιότερο εστιατόριο συνεχούς λειτουργίας παγκοσμίως. Από τον Ισπανικό Εμφύλιο έως τις καραντίνες της πανδημίας, δεν κατέβασε ποτέ ρολά. Ακόμη κι όταν ο κόσμος πάγωσε, η κουζίνα του συνέχισε να δουλεύει στον ξυλόφουρνο που, όπως λέγεται, δεν έχει σβήσει ποτέ.
Η ατμόσφαιρα δύσκολα περιγράφεται: η τούβλινη πρόσοψη σε μεταφέρει σε άλλη εποχή, το υπόγειο κελάρι με παλιές φιάλες κρασιού αναδίδει ιστορία και –φυσικά– κυκλοφορούν και οι θρύλοι για φαντάσματα ανάμεσα στα βαρέλια. Εκεί όπου το φαγητό μένει ίδιο και οι επισκέπτες προσθέτουν τα δικά τους κεφάλαια.
