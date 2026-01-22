Νέος πρόεδρος της Βιοχάλκο ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νίκος Στασινόπουλος Βιοχάλκο Βιομηχανία

Νέος πρόεδρος της Βιοχάλκο ο Μιχαήλ Στασινόπουλος

Στη θέση του εκτελεστικού αντιπρόεδρου ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος,  μετά την απώλεια του Νικόλαου Στασινόπουλου και την παραίτηση του Ευάγγελου Μουστάκα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοχάλκο αποφάσισε σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, συνεπεία της απώλειας του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Νικόλαου Στασινόπουλου και της παραίτησης του Ευάγγελου Μουστάκα από την ιδιότητα του αντιπροέδρου του ΔΣ, τον διορισμό του Μιχαήλ Στασινόπουλου ως νέου προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επίσης, αποφάσισε τον διορισμό του Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως νέου εκτελεστικού αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του μέλους της εκτελεστικής διοίκησης της εταιρείας.

