UBS: Ανεβάζει τις αποτιμήσεις και βλέπει νέο ανοδικό σκέλος για τις ελληνικές τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Aυξάνει τις τιμές-στόχους για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς κατά 8% με 12%, διατηρώντας σύσταση «Buy»

Νίκος Μελαχροινός
Σε νέα αναβάθμιση των αποτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η UBS, στέλνοντας σήμα ότι το πρόσφατο ράλι δεν εξαντλεί το επενδυτικό story του κλάδου. Ο ελβετικός οίκος αυξάνει τις τιμές-στόχους για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς κατά 8% με 12%, διατηρώντας σύσταση «Buy» και εκτιμώντας ότι ο τραπεζικός κύκλος εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης με εκ νέου βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών.

Κατά την UBS, το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σηματοδοτεί σημείο καμπής για τον κλάδο, καθώς τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια σταθεροποιούνται και τα καθαρά έσοδα από τόκους επιστρέφουν σε διαδοχική αύξηση. Η εικόνα αυτή στηρίζεται τόσο στη σύνθεση των καταθέσεων –με τις καταθέσεις όψεως να παραμένουν κυρίαρχες και χαμηλού κόστους– όσο και στη σταθεροποίηση των αποδόσεων των δανείων σε επίπεδα που διατηρούν ισχυρά spreads μεταξύ δανείων και καταθέσεων.

