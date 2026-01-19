ΣΕΒ για Νίκο Στασινόπουλο: Αφησε ισχυρό και διαρκές αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία

Η μνήμη και το έργο του Νίκου Στασινόπουλου θα παραμείνουν διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία, αλλά και για ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΕΒ