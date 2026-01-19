ΣΕΚΑΠ: 50 χρόνια παραγωγής στην Ξάνθη και ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας
Επετειακή εκδήλωση και ξενάγηση στο εργοστάσιο της Ξάνθης με τη συμμετοχή της διοίκησης της JTI, κυβερνητικών στελεχών και της Ιαπωνικής Πρεσβείας – Τα μηνύματα για το μέλλον της ιστορικής μονάδας
Τα πενήντα χρόνια λειτουργίας γιορτάζει η ΣΕΚΑΠ, η ιστορική καπνοβιομηχανία της Ξάνθης, η οποία τα τελευταία χρόνια, ως μέλος πλέον του πολυεθνικού Ομίλου JTI, έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας. Την περασμένη Παρασκευή, το εργοστάσιο της Ξάνθης άνοιξε τις πόρτες του, φιλοξενώντας κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της Ιαπωνικής Πρεσβείας και τη διοίκηση της JTI, στο πλαίσιο επετειακής εκδήλωσης που συνδυάστηκε με ξενάγηση στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους παραγωγής και να ενημερωθούν για τη σημερινή λειτουργία της μονάδας, η οποία απασχολεί 180 εργαζόμενους, διαθέτει τέσσερις γραμμές παραγωγής και παράγει περίπου 5 δισ. τσιγάρα ετησίως, με το 74% της παραγωγής να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.
Στον χαιρετισμό της, η General Manager της JTI για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, Janine Neuhaus, υπογράμμισε ότι η συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του εργοστασίου «δεν είναι μια επέτειος για να κοιτάμε πίσω», αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «μια ευθύνη να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι με συνέπεια, σεβασμό και μακροπρόθεσμη προοπτική».
