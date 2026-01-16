ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% το 2025-2027 για την ελληνική οικονομία και πτώση πληθωρισμού στο 2,1%

Ανθεκτικότητα για τα ελληνικά ομόλογα το 2025 και ανώτερες επιδόσεις από τις ευρωπαϊκές, για τις τιμές των ελληνικών μετοχών στο Χ.Α - Οικονομική δραστηριότητα που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και στη διετία, βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος - Ελληνική οικονομία: Διατηρείται η αναπτυξιακή πορεία και το 2026 – Αγκάθι ο επίμονος πληθωρισμός