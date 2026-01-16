ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% το 2025-2027 για την ελληνική οικονομία και πτώση πληθωρισμού στο 2,1%
Ανθεκτικότητα για τα ελληνικά ομόλογα το 2025 και ανώτερες επιδόσεις από τις ευρωπαϊκές, για τις τιμές των ελληνικών μετοχών στο Χ.Α - Οικονομική δραστηριότητα που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και στη διετία, βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος - Ελληνική οικονομία: Διατηρείται η αναπτυξιακή πορεία και το 2026 – Αγκάθι ο επίμονος πληθωρισμός
Οικονομική δραστηριότητα, που συνεχίζει να αναπτύσσεται, πληθωρισμός που θα αποκλιμακωθεί σταδιακά, μείωση χρέους και ανεργίας και στιβαρά πλεονάσματα, είναι το τοπίο που περιβάλλει την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Note on the Greek Economy της ΤτΕ. Και αυτά, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο, με τη χώρα μας να καταφέρνει να ξεπερνάει σε πολλούς δείκτες σημαντικές οικονομίες της Ευρωζώνης.
Συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική (2,1%) στην περίοδο 2025-2027, υπερβαίνοντας την ανάπτυξη της ευρωζώνης. Η ανάπτυξη θα καθοδηγηθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, υποστηριζόμενη από τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από την αύξηση των εξαγωγών.
Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μετριάζεται, μειούμενος στο 2,1% στην περίοδο 2026-2027. Η δημοσιονομική πολιτική το 2025 και το 2026 εκτιμάται ότι θα είναι επεκτατική, κυρίως λόγω της αυξημένης δαπάνης για επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Οι κίνδυνοι γύρω από τις προβλέψεις ανάπτυξης είναι κυρίως καθοδικοί και σχετίζονται κυρίως με την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις παγκόσμιες πολιτικές εμπορίου και με τα απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα.
Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται το τρίτο τρίμηνο του 2025, με αύξηση 2,0% σε ετήσια βάση και 0,6% σε τριμηνιαία βάση, υπερβαίνοντας την επίδοση της ευρωζώνης (1,4% σε ετήσια βάση και 0,3% σε τριμηνιαία βάση).
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρέμειναν θετικές το τρίτο τρίμηνο του 2025, με την απασχόληση να αυξάνεται και την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω.
Το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κράτους το 2025 υπερέβη τον προϋπολογισμό με πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ, ελαφρώς μικρότερο από το 3,7% του 2024, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας και της συγκράτησης των δαπανών.
Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 σε σχέση με το 2023, φτάνοντας το 154,2%, λόγω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος, της πρόωρης αποπληρωμής χρέους και του σημαντικού διαφοροποιημένου επιτοκιακού διακυμάνσεως. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό φτάνει το 148%.
