Πιερρακάκης: Τα ρεκόρ του νέου 10ετούς ομολόγου είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται στα ρεκόρ που κατέγραψε η χθεσινή έκδοση
Στις εντυπωσιακές επιδόσεις που κατέγραψε η χθεσινή έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο η χώρα κάλυψε το 50% των δανειακών αναγκών του 2026, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε €4 δισ. με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης».
Ο κ. Πιερρακάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πρωτοφανές ενδιαφέρον των επενδυτών, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές έφτασαν τα 49,5 δισ. ευρώ, από ένα σύνολο 330 επενδυτών. Πρόκειται για «το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση» τονίζει.
Οι επιδόσεις αυτές, όπως συμπληρώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα».
