ΗelleniQ Energy: «Κάθετος διάδρομος» και στο πετρέλαιο με την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων
H επένδυση 50 εκατ. στην μονάδα της Θίσβης - Ο ρόλος του Ιράν στην αγορά καυσίμων και το δεκαετές συμβόλαιο με την ΒP
Με την επαναλειτουργία του πετρελαϊκού αγωγού Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας η HelleniQ Energy επανατοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χαράσσοντας έναν νέο «κάθετο διάδρομο» μεταφοράς καυσίμων προς τα Δυτικά Βαλκάνια.
Η επανεκκίνηση ενός έργου που παρέμενε ανενεργό επί 13 χρόνια ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου, ανοίγοντας τον δρόμο για την τροφοδοσία της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσόβου και της Νότιας Σερβίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών ανακατατάξεων.
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποίησε χθες (12/1) ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, περιγράφοντας την επανεκκίνηση ενός έργου με έντονη οικονομική, γεωπολιτική αλλά και περιβαλλοντική διάσταση.
Όπως τόνισε ο κ. Σιάμισιης, πέρα από το καθαρό εμπορικό όφελος, ο αγωγός λειτουργεί ως ένας «άλλος κάθετος διάδρομος», αυτή τη φορά για παραδοσιακά καύσιμα, με αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα. Ταυτόχρονα, μειώνει δραστικά τη μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα, προσφέροντας σημαντική περιβαλλοντική ανακούφιση στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας τις προκλήσεις στην τροφοδοσία που αντιμετώπισε πρόσφατα η χώρα με τα αγροτικά μπλόκα.
Η πλήρης λειτουργία του αγωγού αναμένεται μέσα στις επόμενες μία έως δύο εβδομάδες όταν θα μπει στο σύστημα και το δεύτερο φορτίο. Με τον τρόπο αυτό ο όμιλος αποκτά τη δυνατότητα όχι μόνο να ενισχύσει την παρουσία του στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και να διευρύνει τις εξαγωγές του προς το Κόσοβο και τη Νότια Σερβία, σε μια περίοδο όπου ήδη περίπου το 50% των πωλήσεων της HellenIQ Energy κατευθύνεται στο εξωτερικό.
Η σημασία του αγωγούΟ αγωγός Vardax, ο οποίος συνδέει το διυλιστήριο της HelleniQ Energy στη Θεσσαλονίκη με τα διυλιστήρια της OKTA στη γειτονική χώρα επανήλθε σε λειτουργία την Πρωτοχρονιά του 2026, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις με τις αρχές των Σκοπίων.
