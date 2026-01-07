Λήγουν οι πατέντες των φαρμάκων αδυνατίσματος: Τα γενόσημα έρχονται
Ολα όσα συμβαίνουν σήμερα στην παγκόσμια αγορά των φαρμάκων για την παχυσαρκία και την εξάπλωσή τους στις μεγάλες πληθυσμιακά χώρες
Η πρώτη φορά που πολλοί άνθρωποι άκουσαν για τα «φάρμακα που αδυνατίζουν», δηλαδή τα σκευάσματα τύπου GLP-1, κατά 99% δεν ήταν μέσα από έναν ιατρικό κύκλο ή ένα συνέδριο υγείας. Η διαφημιστική δουλειά έγινε από το διαδίκτυο και από στόμα σε στόμα. Ενέσιμες θεραπείες, όπως το Wegovy και το Zepbound, εμφανίζονταν σχεδόν σαν να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ιατρικής.
Μια εικόνα εντυπωσιακή
Ανθρωποι που αγωνίζονταν χρόνια με το βάρος τους βλέπουν όχι απλώς μικρές απώλειες, αλλά έως και 20% μείωση στο σωματικό τους βάρος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, όμως, η συζήτηση (και η ζήτηση) έστρεψε γρήγορα τα βλέμματα πέρα από τα πλούσια νοσοκομεία του Δυτικού κόσμου και στις αναδυόμενες αγορές, όπου οι αριθμοί της παχυσαρκίας αυξάνονται με τρομακτικούς ρυθμούς. Αυτές οι αγορές, όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία, για την πλειονότητα των προϊόντων υγείας αυτού του είδους θεωρούνταν χώρες «δεύτερης σειράς»: οι φαρμακοβιομηχανίες πήγαιναν εκεί τις καινοτομίες πολύ αργότερα και με τιμές που δύσκολα μπορούσαν να αντέξουν οι περισσότεροι πολίτες. Αλλά το τοπίο αλλάζει άρδην.
Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Economist, οι πατέντες βασικών συστατικών όπως η σεμαγλουτίδη (η βασική ουσία πίσω από αυτά τα σκευάσματα) πρόκειται να λήξουν σε μεγάλες αναδυόμενες αγορές μέσα στο 2026. Θα ανοίξουν, λοιπόν, το δρόμο για γενόσημα και φθηνότερες εκδόσεις των φαρμάκων. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να διευρύνει σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε θεραπείες που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο των πλουσιότερων χωρών.
