Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Τσιόδρα: Προτεραιότητα στη ΝΑ Ευρώπη για επενδύσεις 30 δισ. ευρώ σε ενεργειακές διασυνδέσεις ώστε να μειωθούν οι τιμές

Σχέδια για οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους Τονίζει, δε, ότι «τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εν μέρει καλύπτονταν» από τις διατάξεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης που είχαν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο αρμόδιος Επίτροπος σημειώνει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων της Κομισιόν για τα δίκτυα περιέχει σχέδια για οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους, μια εκ των οποίων περιλαμβάνει έργα υποδομής προτεραιότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Η απάντηση καταλήγει σημειώνοντας ότι αυτή η δέσμη μέτρων θα ενισχύσει το σχεδιασμό διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, θα διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιούνται με βελτιστοποιημένο τρόπο και θα συμβάλει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δίκτυα, για τα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για τα σημεία επαναφόρτισης.







Σημειώνοντας δε ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων ενέργειας και η εμβάθυνση της ενεργειακής ενοποίησης για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και την αντιμετώπιση των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές ενέργειας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ», είχε ερωτήσει την Κομισιόν εάν σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ.



Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης:



Απάντηση του κ. Jørgensen

(5.1.2026)



Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ενέργεια (ΜΣΕ-Ε) είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Επιλέξιμα για να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη από τον ΜΣΕ-Ε είναι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και τα έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ).



Από τη δημιουργία του το 2014, ο ΜΣΕ-Ε έχει υποστηρίξει 124 ΕΚΕ διαθέτοντας 8 δισ. EUR για εργασίες και μελέτες. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε1 τον Ιούλιο του 2025 τον υπερπενταπλασιασμό του προϋπολογισμού του ΜΣΕ-Ε σε 29,9 δισ. EUR, με την παροχή περαιτέρω κινήτρων για επενδύσεις σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές προς όφελος της ΕΕ στο σύνολό της.



Τα τελευταία χρόνια, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια έχουν θεσπιστεί διαφορετικές διατάξεις για την επιτάχυνση της αδειοδότησης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μόνο εν μέρει καλύπτονταν από τέτοια μέτρα. Στις 10 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τα δίκτυα, η οποία θα προτείνει τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δίκτυα, για τα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και για τα σημεία επαναφόρτισης. Επίσης, μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο σχεδιασμός διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών με στόχο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε διασυνοριακές υποδομές δικτύου, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιούνται με βελτιστοποιημένο τρόπο. Επιπλέον, μία από τις οκτώ Ενεργειακές Λεωφόρους περιλαμβάνει έργα υποδομής προτεραιότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

