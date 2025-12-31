Εγνατία Οδός: Πιάνουν δουλειά από τη νέα χρονιά τα εργοτάξια για την ανάταξη του αυτοκινητόδρομου
Εγνατία Οδός: Πιάνουν δουλειά από τη νέα χρονιά τα εργοτάξια για την ανάταξη του αυτοκινητόδρομου
Η μετάβαση από τον στενό δημόσιο έλεγχο στον νέο παραχωρησιούχο ολοκληρώθηκε χθες μετά το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης
Από τις αρχές της νέας χρονιάς ξεκινούν σταδιακά τα εργοτάξια για την ανάταξη και αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας περιόδου παραχώρησης του μεγαλύτερου οδικού άξονα της Βόρειας Ελλάδας.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του παραχωρησιούχου προβλέπει σημαντικά αυξημένες επενδύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 35 ετών, από 1,8 δις που ήταν οι αρχικές προβλέψεις ενώ το 2026 κάνει «ποδαρικό» με αυξήσεις στα διόδια, με βάση την πρώτη αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής και των όρων της σύμβασης.
Η μετάβαση από τον στενό δημόσιο έλεγχο στον νέο παραχωρησιούχο ολοκληρώθηκε μετά το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης, το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες, με την καταβολή του τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ.
Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Βόρειας Ελλάδας, συνολικού μήκους 670 χιλιομέτρων από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους του Έβρου, εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση, με αυξημένες απαιτήσεις αλλά και σημαντικές προοπτικές αναβάθμισης.
