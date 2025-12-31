Νεαρός επιχειρηματίας στα 15: Πώς από το δωμάτιό του έβγαλε €117.000
Ένας 15χρονος από το Έσσεξ δημιούργησε επιχείρηση με πετσέτες δροσιάς, πετυχαίνοντας τζίρο έξι ψηφίων μέσα σε έναν χρόνο, αξιοποιώντας social media, απλότητα και οικογενειακή στήριξη
Στο παιδικό του δωμάτιο στο Έσσεξ, ένας 15χρονος είχε μια ιδέα τόσο απλή όσο και αποτελεσματική: πετσέτες που χαρίζουν άμεση αίσθηση δροσιάς. Από αυτό το λιτό σκηνικό ξεκίνησε ο Χάρισον Νοτ και, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, κατάφερε να στήσει μια επιχείρηση χωρίς γραφεία και προσωπικό, με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπολογίζεται κοντά στις 100.000 λίρες, δηλαδή περίπου 117.000 ευρώ. Την ιστορία του ανέδειξε το Essex Live, όμως το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους αριθμούς.
Ο Νοτ κατοικεί στο Μάλντον, στην ανατολική Αγγλία, και βρίσκεται πίσω από την CoolTowel, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023 και έχει ήδη αποστείλει περισσότερες από 15.000 παραγγελίες. Το προϊόν του δεν βασίζεται σε σύνθετη τεχνολογία: πρόκειται για μια πετσέτα από πολυεστέρα τριπλής στρώσης, η οποία, αφού βραχεί, στραγγιστεί και τιναχτεί, προσφέρει άμεση δροσιά. Απευθύνεται σε αθλητές, σε όσους προπονούνται σε γυμναστήρια, αλλά και σε ανθρώπους που περνούν τα καλοκαίρια τους χωρίς κλιματισμό. «Με βάση τους υπολογισμούς μου, το καλοκαίρι θα ξεπεράσουμε τις 100.000 λίρες σε τζίρο. Το έχω ήδη προβλέψει», λέει με αυτοπεποίθηση που θα ζήλευαν πολλοί έμπειροι επιχειρηματίες.
