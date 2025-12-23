Τράπεζες: Συζητούν πλαφόν στα επιτόκια και το κόστος καταναλωτικών δανείων
Τι ζητάει το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις τράπεζες και ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνουν
Να μπει πλαφόν στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων συζητούν οι τράπεζες μετά από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε εφαρμογή της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τον Καταναλωτή.
Η άνοδος των καταναλωτικών δανείων ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών κάνει πολλά νοικοκυριά να χρησιμοποιούν μορφές της καταναλωτικής πίστης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Το γεγονός αυτό μπορεί σε μια δεύτερη φάση να οδηγήσει σε μια έξαρση κόκκινων δανείων καταναλωτικής πίστης.
Τα καταναλωτικά δάνεια στην χώρα μας στην παρούσα φάση ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο στα νέα καταναλωτικά διαμορφώνεται σε 10,53% και στις πιστωτικές κάρτες 16,76% (μέσος όρος Οκτωβρίου).
Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου ανάπτυξης να ζητήσει τη εφαρμογή του άρθρου 31 της κοινοτικής Οδηγίας 2023/2225. Πρόκειται για οδηγία που ρυθμίζει γενικότερα την καταναλωτική πίστη και περιλαμβάνει μια σημαντική ρύθμιση η οποία αφορά το ύψος των επιτοκίων, το συνολικό κόστος και τα έξοδα πιστωτικών συμβάσεων προς τους καταναλωτές, με στόχο να αποφευχθεί η υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των τελευταίων. Η λογική είναι το κόστος του δανείων να μην υπερβαίνει συνολικά εν τέλει το 1/3 του δανείου.
