2,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς

Κλείσιμο

Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με τηνπροχώρησεΣυγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).Η 5η κατανομή έχει ως εξής:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%-ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%-ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%-ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%