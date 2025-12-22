2,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς
2,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες αντιμετώπισης της ευλογιάς
Στην πέμπτη κατανομή ύψους 2,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν 2.433.346,51 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας(26,3%), Αχαΐας (25,6%) και Σερρών (21,3%).
Η 5η κατανομή έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
-ΑΧΑΙΑΣ 621.736,00 25,6%
-ΗΛΕΙΑΣ 109.442,00 4,5%
-ΗΜΑΘΙΑΣ 76.526,00 3,1%
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.805,28 0,9%
-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 188.082,74 7,7%
-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 39.175,00 1,6%
-ΛΑΡΙΣΗΣ 640.981,95 26,3%
-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77.104,00 3,2%
