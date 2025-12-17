Αυτό είναι το ακριβότερο κλαμπ ευεξίας με ετήσια συνδρομή 85.000 ευρώ
Η λίστα αναμονής, οι υπηρεσίες που το κάνουν να ξεχωρίζει κι η συναρπαστική ιστορία του ιδρυτή του που από υπέρβαρος έγινε λάτρης του υγιεινού τρόπου ζωής
Ο Τζεφ Χάλεβι ίδρυσε στη Νέα Υόρκη το Continuum Club, μια από τις τελευταίες προσθήκες στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των αποκλειστικών κέντρων ευεξίας μόνο για μέλη. Πριν περίπου τρία χρόνια αρρώστησε βαριά, έχασε επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων και η σύζυγός του αυτοκτόνησε. Παρότι έμεινε μόνος να μεγαλώνει τα δύο μικρά παιδιά του και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε, βρήκε το θάρρος όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά να κάνει ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα που όπως φαίνεται έχει τις βάσεις για να πετύχει.
