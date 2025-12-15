ΔΕΗ: Η Pantelakis αύξησε την τιμή στόχο στα 23,7 ευρώ – Βλέπει περιθώριο ανόδου 33%
Πρόβλεψη για EBITDA €2,9 δισ. έως το 2028 - Όσο πιο πράσινη γίνεται η ΔΕΗ, αυξάνονται οι πιθανότητες για re-rating - Το σενάριο δημιουργίας data center και τα οφέλη που θα έχει εφόσον υλοποιηθεί - Διατηρείται η σύσταση overweight

Αριστοτέλης Παππάς
«Η εστίαση μετατοπίζεται από τους κινδύνους στις ευκαιρίες» (Focus shifts from risks to opportunities) δηλώνει η Pantelakis Securities σε νέο της report για τη ΔΕΗ, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 23,7 ευρώ (από 17 ευρώ προηγουμένως), το οποίο συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή εταιρεία διατηρεί τη σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση) για τη μετοχή.

Σύμφωνα με την Pantelakis, η ΔΕΗ κάνει deliver τους στόχους της και το κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο της παρέχει φυσική αντιστάθμιση κινδύνου (natural hedge). Η καθαρή θετική θέση του ομίλου αναφορικά με το πελατολόγιο λειτουργεί ως «άγκυρα» (anchor) για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, κάνει λόγο για regional play (περιφερειακό παιχνίδι), ενώ τονίζει επίσης ότι όσο γίνεται πιο πράσινη η ΔΕΗ αυτό οδηγεί σε re-rating προς τα επάνω. Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται για το πιθανό data center με τα οφέλη που θα έχει εφόσον υλοποιηθεί.

