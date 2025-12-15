ΔΕΗ: Η Pantelakis αύξησε την τιμή στόχο στα 23,7 ευρώ – Βλέπει περιθώριο ανόδου 33%

Πρόβλεψη για EBITDA €2,9 δισ. έως το 2028 - Όσο πιο πράσινη γίνεται η ΔΕΗ, αυξάνονται οι πιθανότητες για re-rating - Το σενάριο δημιουργίας data center και τα οφέλη που θα έχει εφόσον υλοποιηθεί - Διατηρείται η σύσταση overweight