Committee: O θεσμός που τιμά και υπηρετεί την ελληνική ναυτιλία εδώ και 90 χρόνια

«Ας υψώσουμε τα ποτήρια μας και ας ευχηθούμε όλοι μαζί μακροημέρευση και συνεχή προσφορά στο Greek Shipping Co-operation Committee, έναν θεσμό που τιμά και υπηρετεί την ελληνική ναυτιλία επί 90 συναπτά έτη». Με την πρόποση αυτή ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Greek Shipping Co-operation Committee – GSCC) Χαράλαμπος Φαφαλιός έκλεισε μία ιστορική βραδιά για την ελληνόκτητη ναυτιλία στο Λονδίνο.

Ηταν η 12η Νοεμβρίου 2025. Goldsmiths’ Hall. Η αίθουσα, διακοσμημένη με διακριτική κομψότητα, γέμισε από προσωπικότητες του ναυτιλιακού και πολιτικού κόσμου. Λόρδοι, πρέσβεις, ανώτατοι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, διακεκριμένοι Ελληνες εφοπλιστές και στελέχη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Committee, όπως το αποκαλούν εν συντομία. Ελληνες και ξένοι. Η ατμόσφαιρα συνδύαζε τον σεβασμό προς την παράδοση με τη ζεστασιά προσωπικών συζητήσεων. Τα χαμόγελα και οι χειραψίες γέμισαν την αίθουσα με ένα αίσθημα κοινότητας και συνέχειας.



Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr