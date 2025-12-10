Ράλι στη Wall Street μετά τη νέα μείωση επιτοκίων: Οι αγορές «ποντάρουν» σε περισσότερη χαλάρωση
Η απόφαση της Fed πυροδότησε έντονη ανοδική αντίδραση στη Wall Street, με δείκτες, ομόλογα και μικρή κεφαλαιοποίηση να ενισχύονται και την αγορά να «βλέπει» πρόσθετη χαλάρωση το 2026
Η Wall Street αντέδρασε έντονα ανοδικά την Τετάρτη μετά την τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων από τη Fed καθώς ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση το 2026. Ο Dow Jones εκτινάχθηκε σημαντικά, ενώ ο S&P 500 ανέβηκε πάνω από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του ενώ θετική ήταν και η αντίδραση του Nasdaq ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν πτωτικά.
Σε αυτό το κλίμα ο Dow Jones έκλεισε ανοδικά κατά 1,05% στις 48.058 μονάδες. Ο S&P 500 είχε κέρδη 0,68% στις 6.886 μονάδες ενώ ο Nasdaq είχε άνοδο κατά 0,33% στις 23.654 μονάδες.
Οι επενδυτές είδαν τη συνολική ανακοίνωση της Fed ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η επανεκκίνηση των αγορών βραχυπρόθεσμων ομολόγων οδήγησε σε πτώση των αποδόσεων, η κεντρική τράπεζα αναγνώρισε πλέον ανοιχτά την αδυναμία της αγοράς εργασίας, αφαιρώντας τη διατύπωση ότι η ανεργία παραμένει χαμηλή, και ο Τζερόμ Πάουελ απέκλεισε ουσιαστικά το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων.
Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε πάνω από 4 μονάδες βάσης στο 4,139%, ενώ το 30ετές διαμόρφώθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης στο 4,785%. Η απόδοση του 2ετούς σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας πάνω από 7 μονάδες βάσης στο 3,536%.
Παρότι η Fed προβλέπει μόνο μία μείωση επιτοκίων το 2026, οι αγορές εκτιμούν ότι θα υπάρξει περισσότερη χαλάρωση, με τα συμβόλαια FedWatch να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις. Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση της Fed ανοίγει τον δρόμο για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς, με τον S&P 500 να θεωρείται πλέον πιθανό να ξεπεράσει τις 7.000 μονάδες.
Στη μικρή κεφαλαιοποίηση, ο Russell 2000 συνέχισε την ισχυρή του πορεία και κινείται προς νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε εταιρείες που επωφελούνται άμεσα από χαμηλότερα επιτόκια.
Σημαντικές ανοδικές κινήσεις σημειώθηκαν σε μετοχές όπως Fox Corporation, General Motors, Ross Stores, TJX Companies, Bank of New York Mellon, State Street και GE Vernova. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν τίτλοι όπως T-Mobile, Campbell Soup, Mondelez, Arthur J. Gallagher και Air Products.
Η δυναμική των αγορών, σε συνδυασμό με το κλίμα αποδοχής της νέας πολιτικής της Fed, δημιουργεί προϋποθέσεις για συνέχιση του ράλι του Άη Βασίλη τις επόμενες εβδομάδες.
