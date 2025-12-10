Ράλι στη Wall Street μετά τη νέα μείωση επιτοκίων: Οι αγορές «ποντάρουν» σε περισσότερη χαλάρωση

Η απόφαση της Fed πυροδότησε έντονη ανοδική αντίδραση στη Wall Street, με δείκτες, ομόλογα και μικρή κεφαλαιοποίηση να ενισχύονται και την αγορά να «βλέπει» πρόσθετη χαλάρωση το 2026