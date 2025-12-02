Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποιοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο πρόστιμο, παραδείγματα ανά κυβισμό
Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους
Σε λειτουργία είναι από τις 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 με την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής να είναι η 31η Δεκεμβρίου.
Ποιοι οδηγοί θα πληρώσουν μεγαλύτερο πρόστιμo;
Συγκεκριμένα, για πληρωμή εντός Ιανουαρίου επιβάλλεται προσαύξηση 25%, εντός Φεβρουαρίου 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο ισούται με το 100% των τελών. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Για παράδειγμα, εάν τα τέλη ανέρχονται σε 100 ευρώ, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 130 ευρώ αν πληρωθούν τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.
Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους. Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα πιο «καθαρά» από αυτά απαλλάσσονται πλήρως – κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας.
Τα εκκαθαριστικά έχουν ήδη ανέβει στην πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ, αλλά και φέτος δεν υπάρχουν παρατάσεις. Η καθυστερημένη πληρωμή επισύρει βαριά πρόστιμα από την πρώτη κιόλας μέρα.
Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής, το πρόστιμο είναι 25% για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 50% για τον επόμενο μήνα και από τον Μάρτιο το πρόστιμο φτάνει το 100% του αρχικού ποσού.
Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα “καθαρά” οχήματα εξαιρούνται πλήρως.
Όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης: 25% αν πληρώσουν τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά, με ελάχιστο πρόστιμο τα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τα 125, 150 ή 200 ευρώ ανάλογα με τον μήνα πληρωμής.
Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε προσωρινή ακινησία και να αποφύγουν την πληρωμή των τελών θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής MyCAR, με χρήση κωδικών Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος στάθμευσης να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών, απαιτείται η έγκριση όλων.
Αν το όχημα που έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχος αντιμετωπίζει πρόστιμο διπλάσιο των τελών και πρόσθετη χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.
Δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας
Οι ιδιοκτήτες που δεν προτίθενται να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το επόμενο έτος μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR, αποφεύγοντας την καταβολή των τελών. Η δήλωση πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ισχύσει η απαλλαγή για το 2026.
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγουν οι προθεσμίες
Παραδείγματα τελών ανά κυβισμό και εκπομπές CO₂Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο πριν τον Οκτώβριο 2010 με κυβισμό 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ενώ για 1.600 κ.εκ. το ποσό ανέρχεται σε 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. σε 690 ευρώ. Για αυτοκίνητα ταξινομημένα από 1.11.2010 έως 31.12.2020, τα τέλη κυμαίνονται ανάλογα με τις εκπομπές CO₂: 0 ευρώ για 0-90 γραμμάρια και έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές άνω των 251 γραμμαρίων. Για παράδειγμα, για 130 γραμμάρια CO₂ τα τέλη ανέρχονται σε 156 ευρώ, ενώ για 180 γραμμάρια σε 441 ευρώ.
Τέλη για οχήματα από 2021 και μετάΤα τέλη για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.2021 υπολογίζονται ως εξής: μηδενικά για εκπομπές έως 122 γρ./χλμ., και μέχρι 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές πάνω από 281 γρ./χλμ.
Με αυτό το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και στον περιορισμό των καθυστερήσεων, προωθώντας παράλληλα τη ψηφιακή διαχείριση των υποχρεώσεων των πολιτών.
