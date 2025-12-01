ΟΠΑΠ – Allwyn: Τα μηνύματα από το Capital Day Update
ΟΠΑΠ – Allwyn: Τα μηνύματα από το Capital Day Update
Γιατί η συνένωση δημιουργεί μια μεγαλύτερη εταιρεία με πιο πλούσιο μείγμα εσόδων, ισχυρότερη ανάπτυξη και διεθνοποιημένη παρουσία
Ως το πρελούδιο στο πώς σχεδιάζεται να εξελιχθεί σε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιγνίων και ψυχαγωγίας παγκοσμίως λειτούργησε το Capital Day Update για τη συνένωση OPAP και Allwyn, αποτυπώνοντας την προσπάθεια δημιουργίας ενός ομίλου με νέα κλίμακα, διαφορετικά κέντρα βάρους και μια φιλόδοξη προοπτική διεθνούς ανάπτυξης.
Στο Capital Day Update (CMU) που διάρκεσε περί τις 3 ώρες, έντονη ήταν η παρουσία θεσμικών επενδυτών και αναλυτών, ενώ ερωτήσεις διατύπωσαν στελέχη των Deutsche Bank, Citi, JP Morgan, Piraeus Asset Management, Piraeus Securities, Optima Bank, Eurobank Sec. και Pantelakis. Τις δύο εταιρείες εκπροσώπησαν οι Ρόμπερτ Χβάταλ, CEO Allwyn, Κένεθ Μόρτον, CFO Allwyn, Καταρίνα Κολμάγιερ, μέλος ΔΣ Allwyn & ΟΠΑΠ, Γιάν Κάρας, CEO ΟΠΑΠ, Πάβελ Μούχα, CFO ΟΠΑΠ, ενώ ο Κάρελ Κομάρεκ, ιδρυτής της Allwyn και βασικός μέτοχος μέσω της KKCG, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Οι επικεφαλής της Allwyn έκαναν σαφές ότι η συμφωνία αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα σε μια μακροχρόνια στρατηγική διεθνούς επέκτασης — μια επέκταση που έχει στο ενεργητικό της σημαντικές επιτυχίες: την εξαγορά και ανάπτυξη της Stoiximan, την είσοδο σε αγορές όπως ΗΠΑ, Αυστρία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, και πλέον την προετοιμασία για την ενσωμάτωση των Novibet και PrizePicks. Η ενοποίηση του ΟΠΑΠ στο ευρύτερο σχήμα προσφέρει τη δυνατότητα απλοποίησης της εταιρικής δομής, καλύτερης ευθυγράμμισης συμφερόντων και πιο ευέλικτης διαχείρισης κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Στο Capital Day Update (CMU) που διάρκεσε περί τις 3 ώρες, έντονη ήταν η παρουσία θεσμικών επενδυτών και αναλυτών, ενώ ερωτήσεις διατύπωσαν στελέχη των Deutsche Bank, Citi, JP Morgan, Piraeus Asset Management, Piraeus Securities, Optima Bank, Eurobank Sec. και Pantelakis. Τις δύο εταιρείες εκπροσώπησαν οι Ρόμπερτ Χβάταλ, CEO Allwyn, Κένεθ Μόρτον, CFO Allwyn, Καταρίνα Κολμάγιερ, μέλος ΔΣ Allwyn & ΟΠΑΠ, Γιάν Κάρας, CEO ΟΠΑΠ, Πάβελ Μούχα, CFO ΟΠΑΠ, ενώ ο Κάρελ Κομάρεκ, ιδρυτής της Allwyn και βασικός μέτοχος μέσω της KKCG, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Οι επικεφαλής της Allwyn έκαναν σαφές ότι η συμφωνία αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα σε μια μακροχρόνια στρατηγική διεθνούς επέκτασης — μια επέκταση που έχει στο ενεργητικό της σημαντικές επιτυχίες: την εξαγορά και ανάπτυξη της Stoiximan, την είσοδο σε αγορές όπως ΗΠΑ, Αυστρία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, και πλέον την προετοιμασία για την ενσωμάτωση των Novibet και PrizePicks. Η ενοποίηση του ΟΠΑΠ στο ευρύτερο σχήμα προσφέρει τη δυνατότητα απλοποίησης της εταιρικής δομής, καλύτερης ευθυγράμμισης συμφερόντων και πιο ευέλικτης διαχείρισης κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα