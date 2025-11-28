Goldman Sachs: Οι νέες αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών και το «φίλτρο» για το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Goldman Sachs Ελληνικές τράπεζες

Goldman Sachs: Οι νέες αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών και το «φίλτρο» για το 2026

Ξεκάθαρη διαβάθμιση από τη Goldman Sachs με θετική σύσταση για Εθνική, Alpha και Πειραιώς και ουδέτερη για τη Eurobank - Οι νέες τιμές στόχοι

Goldman Sachs: Οι νέες αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών και το «φίλτρο» για το 2026
Νίκος Μελαχροινός
Σε μια από τις πλέον λεπτομερείς αναθεωρήσεις της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Goldman Sachs προχωρά σε μικτές αλλά απολύτως στοχευμένες προσαρμογές τιμών στόχων, αποκαλύπτοντας με σαφήνεια ποιες τράπεζες περνούν ισχυρότερα μέσα από το φίλτρο του νέου μοντέλου αποτίμησης και ποιες εμφανίζουν πιο συγκρατημένη δυναμική. Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι μονοδιάστατη: όλες οι τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζονται σε υψηλές αποδόσεις, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ωστόσο οι διαφορές στο προφίλ κερδοφορίας οδηγούν σε διαφορετικές αποτιμησιακές τροχιές.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται οι αλλαγές είναι κρίσιμο. Η Goldman Sachs μεταφέρει πλέον το βάρος του υπολογισμού της εύλογης αξίας στην περίοδο 2026-2027, με αναλογία 25%-75% έναντι του προηγούμενου 50%-50%. Με άλλα λόγια, το valuation «βλέπει» περισσότερο τη μεσοπρόθεσμη απόδοση των τραπεζών παρά το άμεσο αποτύπωμα των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων. Αυτός ο μηχανισμός είναι που οδηγεί στις αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομίλων.

