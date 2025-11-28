Η Intralot θωρακίζεται απέναντι στη «φοροκαταιγίδα» του Ηνωμένου Βασιλείου
Η Intralot θωρακίζεται απέναντι στη «φοροκαταιγίδα» του Ηνωμένου Βασιλείου
Σχέδιο περιορισμού επιπτώσεων άνω των 80 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια
Το πλάνο με το οποίο σκοπεύει να αντιμετωπίσει την αιφνίδια και ιδιαίτερα επιβαρυντική αύξηση της φορολογίας στα διαδικτυακά παιχνίδια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου από τον Απρίλιο του 2026 ο συντελεστής ανεβαίνει από το 21% στο 40%, παρουσίασε στους αναλυτές η Intralot.
Η ξαφνική αύξηση του φόρου από την άνοιξη του 2026 αιφνιδίασε ολόκληρο τον κλάδο και αναγκάζει τους παρόχους να ανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους μέσα σε χρόνο μηδέν. Ο CEO Robeson Reeves παραδέχθηκε ότι το νέο επίπεδο φορολόγησης ήταν υψηλότερο από κάθε προηγούμενη εκτίμηση, ωστόσο τόνισε ότι η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα επιθετικό πρόγραμμα περιορισμού των επιπτώσεων, προκειμένου η καθαρή ζημιά στη λειτουργική κερδοφορία, που εκτιμάται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ, να απορροφηθεί σταδιακά.
Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η αύξηση του τζίρου σε συνδυασμό με μείωση κινήτρων προς τους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και συνολικά σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και η επιτάχυνση των συνεργειών μεταξύ Intralot και Bally’s.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο
Η ξαφνική αύξηση του φόρου από την άνοιξη του 2026 αιφνιδίασε ολόκληρο τον κλάδο και αναγκάζει τους παρόχους να ανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους μέσα σε χρόνο μηδέν. Ο CEO Robeson Reeves παραδέχθηκε ότι το νέο επίπεδο φορολόγησης ήταν υψηλότερο από κάθε προηγούμενη εκτίμηση, ωστόσο τόνισε ότι η εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει ένα επιθετικό πρόγραμμα περιορισμού των επιπτώσεων, προκειμένου η καθαρή ζημιά στη λειτουργική κερδοφορία, που εκτιμάται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ, να απορροφηθεί σταδιακά.
Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η αύξηση του τζίρου σε συνδυασμό με μείωση κινήτρων προς τους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και συνολικά σε λειτουργικές δαπάνες, καθώς και η επιτάχυνση των συνεργειών μεταξύ Intralot και Bally’s.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διάλογο υπό σκληρούς όρους θέλει ο Πούτιν για το Ουκρανικό - «Παράνομος ο Ζελένσκι, πώς θα υπογράψουμε μαζί του;»
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ομολόγησε τη δολοφονία καθηγητή της στην Τουρκία 19 χρόνια μετά το έγκλημα: Το θύμα θα μιλούσε για τη σχέση της με παντρεμένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα