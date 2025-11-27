Politico: Το σχέδιο της ΕΚΤ για να ενισχυθεί η επιρροή της Ευρώπης με αύξηση της χρήσης του ευρώ παγκοσμίως
Στόχος της ΕΚΤ να αποκομίσει μερικά από τα οφέλη που οι ΗΠΑ έχουν απολαύσει ιστορικά από τον έλεγχο του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος
Σχέδιο για την ενίσχυση της χρήσης του ευρώ σε όλο τον κόσμο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την ελπίδα να μετατρέψει τη μειωμένη εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτική και χρηματοπιστωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε πλεονέκτημα για την Ευρώπη.
Οι γραμμές ρευστότητας — συμφωνίες για τη χορήγηση δανείων σε σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλες κεντρικές τράπεζες — αποτελούν από καιρό ένα τυπικό μέρος των μέσων αντιμετώπισης κρίσεων των κεντρικών τραπεζών, αλλά η ΕΚΤ σκέφτεται τώρα να τις επαναπροσδιορίσει για να προωθήσει τους πολιτικούς στόχους της Ευρώπης, όπως δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας στο POLITICO.
Ένας από τους στόχους του σχεδίου είναι να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς σε περίπτωση που οι ΗΠΑ — οι οποίες εδώ και δεκαετίες στηρίζουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα με δολάρια — αποφασίσουν ξαφνικά να μην το κάνουν ή να συνδέσουν την υποστήριξή τους με απαράδεκτους όρους. Ο άλλος στόχος είναι να στηρίξει πιο ενεργά το εξωτερικό εμπόριό της και, τελικά, να αποκομίσει μερικά από τα οφέλη που οι ΗΠΑ έχουν απολαύσει ιστορικά από τον έλεγχο του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.
Ο Φρανσέσκο Παπάδια, συνεργάτης του Bruegel, ο οποίος στο παρελθόν ήταν γενικός διευθυντής των αγορών της ΕΚΤ, δήλωσε στο POLITICO ότι τέτοιες προσπάθειες είναι λογικές και αντανακλούν την αυξανόμενη προθυμία των ευρωπαϊκών αρχών να δουν το ευρώ να χρησιμοποιείται ευρύτερα σε όλο τον κόσμο.
