Νικόλας Χρυσοστόμου (Piney): Ο Έλληνας πίσω από την φροντίδα των Airbnb στη Μαδρίτη ετοιμάζεται για Μαϊάμι
Η startup που συνδυάζει τεχνολογία με υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης- Ισχυρή ανάπτυξη και βλέψεις για την αγορά των ΗΠΑ
O κλάδος δεν είναι ιδιαίτερα «σέξι», όπως παραδέχεται χαμογελαστός ο Νικόλας Χρυσοστόμου. Δεν έχει τη μόδα της τεχνητής νοημοσύνης, το μυστήριο του διαστήματος ή τη δράση της άμυνας. Είναι, όμως, ένας τομέας κρίσιμος για την καθημερινότητά μας, σε έναν κλάδο, που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.
Όταν ο Ν. Χρυσοστόμου αποφάσισε να ασχοληθεί με την καθαριότητα ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τα γνώριζε όλα αυτά. Είχε ήδη περάσει από τον τομέα «η τεχνολογία στην υπηρεσία του operation», ως επικεφαλής της Bolt στην Κύπρο και είχε κληθεί αρκετές φορές να βοηθήσει διαχειριστές ακινήτων, που αναζητούσαν επειγόντως λύσεις, για να είναι έτοιμα τα διαμερίσματά τους για τους επισκέπτες. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για την Piney.
