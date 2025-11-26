Νικόλας Χρυσοστόμου (Piney): Ο Έλληνας πίσω από την φροντίδα των Airbnb στη Μαδρίτη ετοιμάζεται για Μαϊάμι

Η startup που συνδυάζει τεχνολογία με υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης- Ισχυρή ανάπτυξη και βλέψεις για την αγορά των ΗΠΑ