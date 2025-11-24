Morgan Stanley για Metlen – Aluminium Dunkerque: Πώς ένα πιθανό deal αλλάζει το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό αλουμίνιο

Σε ένα υποθετικό σενάριο επιτυχούς εξαγοράς, το μέγεθος του ομίλου στα μέταλλα αλλάζει επίπεδο - Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 66 ευρώ για τη μετοχή της Metlen