Morgan Stanley για Metlen – Aluminium Dunkerque: Πώς ένα πιθανό deal αλλάζει το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό αλουμίνιο
Morgan Stanley για Metlen – Aluminium Dunkerque: Πώς ένα πιθανό deal αλλάζει το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό αλουμίνιο
Σε ένα υποθετικό σενάριο επιτυχούς εξαγοράς, το μέγεθος του ομίλου στα μέταλλα αλλάζει επίπεδο - Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 66 ευρώ για τη μετοχή της Metlen
Στην ευρωπαϊκή αγορά μετάλλων σπάνια προκύπτουν ευκαιρίες που μπορούν να ανατρέψουν ισορροπίες δεκαετιών. Η είδηση ότι η Aluminium Dunkerque, το τρίτο μεγαλύτερο χυτήριο της Ευρώπης, μπορεί να αλλάξει χέρια, είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή.
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η Metlen βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές, μετά τα δημοσιεύματα για την πρόθεση της American Industrial Partners να εξετάσει πώληση του asset.
Η Dunkerque δεν είναι ένα ακόμη εργοστάσιο: με ετήσια δυναμικότητα 285 χιλιάδες τόνους, EBITDA 300 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 150 εκατ. ευρώ για το 2024, αποτελεί ένα από τα πιο αποδοτικά χυτήρια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το EBITDA ανά τόνο φτάνει τα 1.050 ευρώ, σχεδόν ταυτόσημο με την αποδοτικότητα του ελληνικού smelter της Metlen, γεγονός που δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για πιθανές συνέργειες.
Σε ένα υποθετικό σενάριο επιτυχούς εξαγοράς, το μέγεθος του ομίλου στα μέταλλα αλλάζει επίπεδο: η δυναμικότητα πρωτογενούς τήξης θα εκτοξευόταν από 190 χιλ. σε 475 χιλ. τόνους, ενώ τα EBITDA του τομέα Metals θα μπορούσαν, σε pro-forma βάση, να διπλασιαστούν από περίπου 300 σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Στο κέντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται και η ενεργειακή ασφάλεια του asset: το χυτήριο έχει εξασφαλισμένα μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης για το 70% των αναγκών του, και επιπλέον 25% έως το 2029, στοιχείο που του δίνει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η Metlen βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές, μετά τα δημοσιεύματα για την πρόθεση της American Industrial Partners να εξετάσει πώληση του asset.
Η Dunkerque δεν είναι ένα ακόμη εργοστάσιο: με ετήσια δυναμικότητα 285 χιλιάδες τόνους, EBITDA 300 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 150 εκατ. ευρώ για το 2024, αποτελεί ένα από τα πιο αποδοτικά χυτήρια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το EBITDA ανά τόνο φτάνει τα 1.050 ευρώ, σχεδόν ταυτόσημο με την αποδοτικότητα του ελληνικού smelter της Metlen, γεγονός που δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για πιθανές συνέργειες.
Σε ένα υποθετικό σενάριο επιτυχούς εξαγοράς, το μέγεθος του ομίλου στα μέταλλα αλλάζει επίπεδο: η δυναμικότητα πρωτογενούς τήξης θα εκτοξευόταν από 190 χιλ. σε 475 χιλ. τόνους, ενώ τα EBITDA του τομέα Metals θα μπορούσαν, σε pro-forma βάση, να διπλασιαστούν από περίπου 300 σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Στο κέντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται και η ενεργειακή ασφάλεια του asset: το χυτήριο έχει εξασφαλισμένα μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης για το 70% των αναγκών του, και επιπλέον 25% έως το 2029, στοιχείο που του δίνει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα