Η ICAP CRIF στην πρώτη γραμμή της ESG μετάβασης
Με την καινοτόμο φιλοσοφία και τις στοχευμένες δράσεις της η εταιρεία - συνώνυμο των επιχειρηματικών συμβουλών και κλαδικών ερευνών αποδεικνύει κάθε μέρα ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και όρος επιβίωσης στις απαιτητικές σύγχρονες συνθήκες
Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα μετατρέπεται από ηθική επιλογή σε στρατηγική αναγκαιότητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα: η συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG (Environmental, Social, Governance) δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.
Η ICAP CRIF, κορυφαίος πάροχος επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών πιστωτικού κινδύνου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορία άνω των 60 ετών, έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό εταίρο των επιχειρήσεων στην πορεία τους προς ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο (ESG Framework), η εταιρεία προσφέρει λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της βιωσιμότητας, από την αυτοαξιολόγηση έως την στρατηγική ESG και την εκπαίδευση στελεχών.
