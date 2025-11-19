Απονεμήθηκαν τα βραβεία τροφίμων Food Experts’ Awards 2025
Ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της ΔΕΘ Helexpo για την ασφάλεια, την ποιότητα και τον σεβασμό στην παράδοση
Σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ HELEXPO, απονεμήθηκαν τα βραβεία Food Experts’ Awards 2025 , που διοργανώνει το Cibum.gr για την ασφάλεια, την καινοτομία και την ποιότητα των τροφίμων. Η τελετή βράβευσης αποτέλεσε και φέτος σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας εταιρείες, επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς από όλη τη χώρα, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αριστεία.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, o οποίος τόνισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ταυτότητας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης της χώρας μας και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τα FEA 2025 ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη συνέπεια, τη δημιουργικότητα και την επένδυση στη γνώση. Οι συμμετοχές εντυπωσίασαν τόσο για το εύρος όσο και για το βάθος των προτάσεών τους, παρουσιάζοντας καινοτόμα προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και πρωτοποριακές τεχνολογίες. Ο Νίκος Γδοντέλης, βιολόγος και γενικός διευθυντής της Ag Advent G, επικεφαλής της oργανωτικής eπιτροπής των FEA, κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ανησυχία για τη ανθεκτικότητα του συστήματος διατροφής μας, τον φόβο των καταναλωτών και την ανάγκη να υπάρχουν άνθρωποι που θα τολμήσουν και θα καινοτομήσουν για να υποστηρίξουν το αύριο. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Ηλίας Σιακαντάρης και Ελένη Τσαγκά, η οποία ανακοίνωσε ότι η επισκεψιμότητα του cibum έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες.
Οι διακρίσεις κάλυψαν όλο το φάσμα της παραγωγής και της έρευνας, από την κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων και τη γευστική υπεροχή, μέχρι την καθαρή ετικέτα, τη βιωσιμότητα και τη δέσμευση στην παράδοση. Η διοργάνωση στηρίχθηκε χορηγικά από κορυφαίες εταιρείες πιστοποίησης και εργαστήρια αναλύσεων που εγγυώνται το κύρος και την εγκυρότητα των βραβείων. Οι χορηγοί των FEA είναι: TÜV NORD HELLAS, TÜV AUSTRIA HELLAS, Q-CERT, ISOLAB, Tsakalidis Analysis & Testing, NBIS, QACS και SWISS APPROVAL. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα διαθέτει δυναμικό και σύγχρονο τομέα τροφίμων, ικανό να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Τα FEA 2025 δεν σηματοδοτούν μόνο τη λήξη μιας επιτυχημένης χρονιάς, αλλά και την αρχή μιας νέας εποχής όπου η επιστήμη, η καινοτομία και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή θα καθορίσουν το μέλλον της διατροφής. ΟΙ ομιλίες των βραβευθέντων και το υλικό που παρουσίασαν αποτυπώνει την ενέργεια, την καινοτομία και το κύρος ενός θεσμού που για τρίτη χρονιά ενώνει εταιρείες, επιστήμονες και επαγγελματίες γύρω από τη γνώση, την ποιότητα και το μέλλον της διατροφής.
Μετά την απονομή ακολούθησε cocktail networking event, όπου εκπρόσωποι εταιρειών, επιστήμονες και στελέχη του κλάδου αντάλλαξαν εμπειρίες και ιδέες, επιβεβαιώνοντας ότι τα Food Experts Awards δεν είναι απλώς μια τελετή βράβευσης, αλλά ένας θεσμός που ενώνει την κοινότητα των επαγγελματιών τροφίμων γύρω από τις αξίες της ποιότητας, της γνώσης και της συνεργασίας. Δείτε ποιες εταιρείες πήραν τα βραβεία
