Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor): «Οι πιέσεις παραμένουν – Η ανθεκτικότητά μας κάνει τη διαφορά»
Τα μηνύματα του CFO στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές – Αμετάβλητο το περιβάλλον στο δ’ τρίμηνο με δασμούς και scrap να πιέζουν το κόστος, αλλά και με τον Όμιλο να συνεχίζει σε τροχιά αύξησης πωλήσεων, κερδοφορίας και μείωσης δανεισμού
Η ElvalHalcor αναμένει ότι το τέταρτο τρίμηνο θα εξελιχθεί μέσα στο ίδιο πλαίσιο προκλήσεων που χαρακτήρισε το εννεάμηνο, με τις πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ και τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς scrap να παραμένουν, χωρίς ωστόσο να ανακόπτουν την ανοδική τροχιά της εταιρείας.
«Τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίσαμε στο εννεάμηνο θα είναι παρόντα και μέχρι το τέλος της χρονιάς», σημείωσε ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου κ. Άγγελος Γιαζιτζόγλου κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, διευκρινίζοντας όμως ότι η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει όγκους και λειτουργική κερδοφορία και ταυτόχρονα να ενισχύει τον ισολογισμό της.
«Μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχει αλλάξει σημαντικά και δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό στο τέταρτο τρίμηνο. Οι αγορές κινούνται πολύ αργά, με εξαίρεση τη συσκευασία», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η διαφοροποίηση προϊόντων και αγορών λειτουργεί προστατευτικά. «Το στρατηγικό μας πλεονέκτημα είναι η διαφοροποίηση – δεν εξαρτόμαστε από μία αγορά και αυτό μάς κάνει ανθεκτικούς σε κάθε μεταβλητότητα», τόνισε.
