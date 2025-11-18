Καμπανάκι από τον επικεφαλής της Google για το ενδεχόμενο να σκάσει η «φούσκα» της ΑΙ: Καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη
Υπάρχει «κάποιος παραλογισμός» στη σημερινή έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, παραδέχτηκε ο Σούνταρ Πιτσάι μιλώντας στο BBC
Παρότι η εκτίναξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί μια «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει επίσης «κάποιος παραλογισμός» στη σημερινή έκρηξη γύρω από την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, Σούνταρ Πιτσάι μιλώντας στο BBC News.
Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley, και πέρα από αυτήν, ότι διαμορφώνεται μια φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών AI έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι επιχειρήσεις ξοδεύουν τεράστια ποσά στον αναπτυσσόμενο κλάδο.
Όταν ρωτήθηκε αν η Google θα μείνει ανεπηρέαστη σε περίπτωση που σκάσει η φούσκα, ο Πιτσάι απάντησε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός έχει την αντοχή να περάσει μια τέτοια καταιγίδα, ωστόσο προειδοποίησε: «Δεν νομίζω ότι κάποια εταιρεία θα μείνει αλώβητη, ούτε καν εμείς», είπε.
Η συνέντευξη δόθηκε σε μια στιγμή που η προσοχή γύρω από την πορεία της αγοράς AI είναι εντονότερη από ποτέ.
Η μετοχή της Alphabet έχει διπλασιαστεί σε αξία μέσα σε επτά μήνες, φθάνοντας τα 3,5 τρισ. δολάρια, καθώς οι αγορές εμφανίζονται όλο και πιο βέβαιες ότι ο γίγαντας της αναζήτησης μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση που θέτει η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT.
Κεντρικό στοιχείο της συζήτησης είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων «σούπερτσιπ» για την τεχνητή νοημοσύνη από την Alphabet, που ανταγωνίζονται τα προϊόντα της Nvidia — της εταιρείας που πρόσφατα έγινε η πρώτη στον κόσμο με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.
Καθώς οι αποτιμήσεις εκτοξεύονται, αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για ένα περίπλοκο πλέγμα συμφωνιών ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται φέτος να έχει έσοδα μικρότερα από το ένα χιλιοστό του προγραμματισμένου όγκου επενδύσεων.
Σε σχόλια που θυμίζουν εκείνα του προέδρου της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996, όταν μιλούσε για «παράλογη ευφορία» ενόψει της φούσκας του dot.com που έσκασε το 2000, ο Πιτσάι είπε ότι η βιομηχανία μπορεί να «ξεφεύγει» σε κύκλους υπερβολικής επένδυσης.
«Αν κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξε υπερβολική επένδυση, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα πόσο βαθιά άλλαξε τον κόσμο», τόνισε. «Πιστεύω ότι με την AI θα συμβεί το ίδιο. Μέρος αυτής της κατάστασης είναι απολύτως λογικό, αλλά υπάρχουν και στοιχεία παραλογισμού».
Τα σχόλιά του ακολουθούν την προειδοποίηση του επικεφαλής της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος είχε πει στο BBC ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα, αλλά μέρος των χρημάτων που ρίχνονται σήμερα στον κλάδο «μάλλον θα χαθεί».
