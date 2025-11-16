Στροφή των καταθετών σε εναλλακτικές επιλογές
Μπορεί οι καταθέσεις να παραμένουν ένα ασφαλές λιμάνι, αποδίδουν όμως ελάχιστα και οι νέοι, πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και πρόθυμοι να δοκιμάσουν το ρίσκο, αναζητούν την ευκαιρία της απόδοσης σε χρυσό, funds, μετοχές και άλλα ακόμη πιο πολύπλοκα προϊόντα
Οι καταθέσεις αυξάνονται, αλλά εξακολουθούν να αποδίδουν ελάχιστα. Σε μια εποχή υψηλών επιτοκίων δανεισμού και περιορισμένων αποδόσεων στις παραδοσιακές τοποθετήσεις, όσοι διαθέτουν ένα μεγαλύτερο ή πιο αξιόλογο καταπίστευμα στρέφονται σε διαφορετικές λύσεις με στόχο καλύτερες αποδόσεις. Η αναζήτηση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα νοοτροπία στη διαχείριση του πλούτου τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εποχής όμως δεν είναι μόνο η κίνηση του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά η στάση των νεότερων. Οι νέοι επενδυτές, παρότι διαθέτουν περιορισμένο κεφάλαιο, αντιμετωπίζουν πλέον το χρήμα τους ως επένδυση και όχι απλώς ως κατάθεση. Παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές, ενημερώνονται μέσω πλατφορμών και επιλέγουν να τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια, funds που επενδύουν σε πολύτιμα μέταλλα, ακόμη και σε εμπορεύματα, αναλόγως με τη συγκυρία. Η γενιά αυτή έχει διαφορετική αντίληψη για το ρίσκο και θεωρεί αυτονόητο ότι το χαρτοφυλάκιο ενός ιδιώτη μπορεί να περιλαμβάνει ποικιλία προϊόντων πέρα από μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
