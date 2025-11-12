Στη ΔΕΘ Helexpo η απονομή των βραβείων Food Experts’ Awards (FEA) 2025

το πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Food & Drinks by Detrop στη ΔΕΘ Helexpo θα απονεμηθούν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 τα βραβεία Food Experts’ Awards (FEA) 2025 που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Cibum , τ

ο μοναδικό ελληνικό διαδικτυακό μέσο που εξειδικεύεται στην ασφάλεια, την καινοτομία, την ποιότητα τροφίμων, αλλά και στη γνώση της βιομηχανίας του κλάδου.Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει για ακόμη μια χρονιά τη σημασία της ποιότητας, της ασφάλειας και της καινοτομίας, συγκεντρώνοντας ρεκόρ συμμετοχών από ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υποψηφιότητες εντυπωσίασαν την επιτροπή με την πρωτοτυπία, τη γνώση και την τεχνολογική προσέγγισή τους, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός κλάδος τροφίμων εξελίσσεται με συνέπεια και όραμα. Από νεοφυείς επιχειρήσεις έως καθιερωμένες βιομηχανίες, όλοι μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να προσφέρουν ασφαλή, ποιοτικά και βιώσιμα προϊόντα στους καταναλωτές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στην τροφική αλυσίδα.Τα Food Experts Awards 2025 περιλαμβάνουν 25 κατηγορίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της διατροφικής βιομηχανίας — από την παραγωγή και την επιστημονική έρευνα έως τη γευστική εμπειρία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξεχωρίζουν οι κατηγορίες Food Safety Culture Stand Out, Food Innovation Stand Out, Excellence in Farm to Fork Approach, Loyalty to Tradition, Clean Label Initiative, Superfood, Excellent Training Program for Food Professionals και Great VEGAN’s Choice, καθώς και η πολυσυζητημένη Best in Taste, όπου οι καταναλωτές, μέσω πιστοποιημένων γευστικών δοκιμών, αναδεικνύουν οι ίδιοι τα προϊόντα που προτιμούν.Τη διοργάνωση στηρίζουν κορυφαίοι φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια αναλύσεων που εγγυώνται το κύρος και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Οι μεγάλοι χορηγοί των FEA 2025 είναι οι TÜV NORD HELLAS, TÜV AUSTRIA HELLAS, Q-CERT, ISOLAB, Tsakalidis Analysis & Testing, NBIS, QACS και SWISS APPROVAL, οργανισμοί που προάγουν τη γνώση, την υπευθυνότητα και την πρόοδο σε τομείς όπως η καινοτομία, η καθαρή ετικέτα, η εκπαίδευση, η ασφάλεια τροφίμων και η βιωσιμότητα. Οι φορείς αυτοί, με πολυετή παρουσία και ουσιαστικό έργο στην ελληνική και διεθνή αγορά, μοιράζονται κοινές αξίες με τον θεσμό: τη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση και τη δέσμευση για ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον στον κλάδο των τροφίμων.Η Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας της TÜV NORD Ελλάδας, τονίζει πως ο οργανισμός στηρίζει τα Food Experts Awards γιατί πρεσβεύει την επιβράβευση της ποιότητας, της καινοτομίας και της υπευθυνότητας. Αναφέρει ότι τα FEA λειτουργούν ως καταλύτης εξέλιξης, ενισχύοντας ένα δίκτυο επιχειρήσεων που επενδύουν στη γνώση και στην ασφάλεια. Η ίδια σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή δεν είναι δεδομένη αλλά χτίζεται με συνεχή προσπάθεια, εκπαίδευση και διαφάνεια, στοιχεία στα οποία η TÜV NORD Ελλάδας παραμένει αφοσιωμένη, στηρίζοντας ενεργά όσους επιδιώκουν το εξαιρετικό.Ο Γιάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, επισημαίνει ότι η συμμετοχή του οργανισμού στα FEA 2025 αποτελεί φυσική συνέχεια μιας κοινής αποστολής: την ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και της κοινωνικής υπευθυνότητας στον κλάδο των τροφίμων. Υπογραμμίζει ότι τα βραβεία ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της δράσης της TÜV AUSTRIA. Η παρουσία των επιχειρήσεων στα FEA, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ο κλάδος εξελίσσεται με όραμα και ανθεκτικότητα, στοιχεία που η TÜV AUSTRIA Hellas στηρίζει με συνέπεια και τεχνογνωσία.Ο Αντώνης Τσακαλίδης, Γενικός Διευθυντής των εργαστηρίων Tsakalidis Analysis & Testing, αναφέρει πως τα FEA αποτελούν έναν θεσμό που ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματική αριστεία και προβάλλει τη συνέπεια και την καινοτομία κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους. Θεωρεί ότι η επιβράβευση τέτοιων προσπαθειών προωθεί την εξωστρέφεια, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και συμβάλλει στη διάχυση καλών πρακτικών. Όπως σημειώνει, η πραγματική αριστεία επιτυγχάνεται όταν οι εταιρείες ξεπερνούν τη συμμόρφωση και στοχεύουν στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον κλάδο και την κοινωνία.Ο Βασίλης Νασιόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Q-CERT, αναφέρει ότι ο φορέας επέλεξε να στηρίξει τα Food Experts Awards γιατί αναδεικνύουν την καινοτομία, την επιστήμη και την ποιότητα στον αγροδιατροφικό τομέα. Όπως εξηγεί, τα FEA λειτουργούν ως θεσμός αριστείας που επιβραβεύει απτά αποτελέσματα και αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ορατότητα και κύρος. Παράλληλα, απευθύνει μήνυμα στους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι η επένδυση στη γνώση, στους ανθρώπους και στα δεδομένα είναι το θεμέλιο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.Η Ιωάννα Δαλακούρα, Διευθύντρια Τομέα Πιστοποίησης της NBIS, εξηγεί ότι ο οργανισμός στηρίζει με συνέπεια τα FEA γιατί ενισχύουν τη συλλογική κουλτούρα υπευθυνότητας και ασφάλειας στον χώρο των τροφίμων. Θεωρεί πως ο θεσμός λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα και την καινοτομία, προσφέροντας διεθνές κύρος και ευκαιρίες ανάπτυξης. Η NBIS, όπως επισημαίνει, βρίσκεται στο πλευρό των εταιρειών που διακρίνονται, βοηθώντας τις να μετατρέψουν τη διάκριση σε εμπιστοσύνη και ισχυρότερο εμπορικό αποτύπωμα.Ο Χάρης Τσιλφίδης, Διευθυντής της ISOLAB, αναφέρει ότι η εταιρεία επέλεξε να υποστηρίξει τα Food Experts Awards 2025 γιατί αναγνωρίζει τη σημασία της επιβράβευσης της καλής δουλειάς και της συνέπειας στον απαιτητικό τομέα των τροφίμων. Τα FEA, όπως υπογραμμίζει, αποτελούν πεδίο αναγνώρισης και προβολής για επιχειρήσεις που καινοτομούν και διασφαλίζουν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Εκφράζει τέλος τη δέσμευση της ISOLAB να παραμένει αρωγός σε κάθε επαγγελματία που συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου, στην ενίσχυση της ποιότητας και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.Η ομάδα της QACSFOOD τονίζει ότι η υποστήριξη των Food Experts Awards αποτελεί φυσική συνέχεια της αποστολής της εταιρείας να ενώνει την επιστήμη, την τεχνολογία και τη βιομηχανία για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Με σχεδόν έναν αιώνα εμπειρίας και περισσότερα από 20 χρόνια διαπιστευμένων αναλύσεων, η QACSFOOD θεωρεί τα FEA θεσμό που αναδεικνύει την καινοτομία και προσφέρει ουσιαστική αναγνώριση στις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν. Η εταιρεία συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας ότι η συνέπειά τους αποτελεί παράδειγμα προόδου και πηγή έμπνευσης για τη βιομηχανία.Η SWISS APPROVAL, με μακρά παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, συμμετέχει ως επίσημος χορηγός των Food Experts Awards 2025, συνεχίζοντας να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς της πιστοποίησης και των βιομηχανικών ελέγχων. Ο οργανισμός αναδεικνύει ιδιαίτερα την πρωτοποριακή πιστοποίηση AFQ Food Bioactivity and Antioxidant Action Certification Scheme, η οποία αποτυπώνει τη βιοδραστική και αντιοξειδωτική ικανότητα των τροφίμων. Με οδηγό την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της, η SWISS APPROVAL επιδιώκει να αποτελέσει σύμμαχο κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας, παρέχοντας σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την αειφορία του κλάδου.