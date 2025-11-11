Πιερρακάκης: Από το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ
Πιερρακάκης: Από το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ
«Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο, ορίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης στην Οικονομία, τονίζει σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο 8ο Athens Investment Forum.
Όπως τονίζει ο υπουργός «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης».
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:
Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική Κυβέρνηση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας: επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο.
Από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης.
Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η σύνδεση επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα.
Ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων. Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Όπως τονίζει ο υπουργός «από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης».
Από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης. pic.twitter.com/hAIRqNbZiG— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 11, 2025
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει:
Στο 8ο Athens Investment Forum συζητήσαμε σχετικά με τους τέσσερις πυλώνες που ορίζουν τη στρατηγική της Ελληνική Κυβέρνηση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας: επενδύσεις, εξαγωγές, παραγωγικότητα και νέο παραγωγικό μοντέλο.
Από το 2019 έως σήμερα οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα ισοδυναμούν με όσες είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ. Για να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ιδιωτικούς καταλύτες που θα μοχλεύσουν δημόσιους πόρους και θα επιταχύνουν τη δυναμική της ανάπτυξης.
Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η σύνδεση επενδύσεων με μεταρρυθμίσεις και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα κλειδιά για το επόμενο βήμα.
Ο τρόπος σκέψης μας έχει αλλάξει: από τα διλήμματα του χθες περνάμε στην πράξη του σήμερα, με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων. Πλέον, το ζητούμενο δεν είναι αν θα προχωρήσουμε, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνουμε.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα