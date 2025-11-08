Ράιτ: Οι ΗΠΑ επικροτούν Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου

Αυτές οι διαδρομές θα διευκολύνουν τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία από διαφοροποιημένες πηγές (LNG και αέριο από την Κασπία), μέσω του τμήματος Trans-Balkan του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.Η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου θα αυξήσει τη δυναμικότητα στο σημείο διασύνδεσης Negru Voda-Kardam από 5,03 δισ. κυβικά μέτρα/έτος σε 9,41 δισ. κυβικά μέτρα/έτος, διευκολύνοντας την παραλαβή αμερικανικού LNG που παράγεται από αμερικανικές εταιρείες (Exxon, Cheniere, Chevron, κ.ά.), συμπεριλαμβανομένων αυτών από τα υφιστάμενα τερματικά LNG στην Ελλάδα (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολη), καθώς και άλλων που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού (π.χ. Dioriga).Η Ρουμανία, μέσω της Transgaz, είναι έτοιμη να παραλάβει πρόσθετους όγκους φυσικού αερίου μέσω των αγωγών του Διαδρόμου Trans-Balkan (αγωγοί T1, T2 και T3), για την κάλυψη των περιφερειακών αναγκών, καθώς η Transgaz ολοκλήρωσε τα έργα αντίστροφης ροής στους σταθμούς μέτρησης των αγωγών T2 και T3».«Οι νέες διαδρομές προμήθειας προσφέρουν πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες για τους εμπόρους να μεταφέρουν φυσικό αέριο από εναλλακτικές πηγές προμήθειας προς την Ουκρανία με ελκυστικά τιμολόγια, ενισχύοντας έτσι τη θέση του συστήματός μας ως αξιόπιστου εταίρου στην ευρωπαϊκή αγορά».