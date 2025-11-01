Καφεμαντεία και Ταρώ με ΑΦΜ: Αναμονή μιας εβδομάδας για ελεύθερο ραντεβού για το κοινό που διψάει για ελπίδα
Καφεμαντεία και Ταρώ με ΑΦΜ: Αναμονή μιας εβδομάδας για ελεύθερο ραντεβού για το κοινό που διψάει για ελπίδα
Η καφεμαντεία που έχει συνδεθεί παραδοσιακά με το εμπόριο ελπίδας έχει πλέον μετακομίσει σε σύγχρονους και νόμιμους επαγγηλεματικούς χώρους όπου …μαθαίνει κανείς τι του επιφυλάσσει το μέλλον
Ο καφές είναι ακόμα καυτός μέσα στο λευκό φλιτζάνι. Ο αχνός που αναδύεται μοιάζει να κουβαλά ιστορίες και απαντήσεις. Καθώς κρυώνει και σιγά σιγά λιγοστεύει διερωτάσαι: Τι μπορούν να αποκαλύψουν μερικές γραμμές, κύκλοι και ακατανόητα σχέδια χαραγμένα στο κατακάθι; Είναι δυνατόν τυχαία σχήματα να προβλέπουν το μέλλον; Ή μήπως δεν είναι τόσο τυχαία; Το ίχνος που στεγνώνει αρχίζει να χτίζει ένα αφήγημα, κι εσύ με προσμονή περιμένεις να ακούσεις τα νοήματα που κρύβονται μέσα του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
