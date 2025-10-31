Έρχονται αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις, οι τέσσερις παρεμβάσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις που είναι σήμερα ενεργές είναι μόλις είκοσι πέντε - Στόχος οι μέσοι μισθοί να φτάσουν στα 1.500 ευρώ το 2027