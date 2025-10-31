Έρχονται αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις, οι τέσσερις παρεμβάσεις
Οι συλλογικές συμβάσεις που είναι σήμερα ενεργές είναι μόλις είκοσι πέντε - Στόχος οι μέσοι μισθοί να φτάσουν στα 1.500 ευρώ το 2027
Mε βασικό σημείο σύγκλισης των κοινωνικών εταίρων την πεποίθηση ότι η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας πρέπει να διευκολυνθεί ώστε οι μέσοι μισθοί να φτάσουν στα 1.500 ευρώ το 2027 ολοκληρώνεται ο διάλογος εργοδοτών και εργαζομένων για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των μηχανισμών ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.
O μέσος μισθός που αποτύπωσε το σύστημα «Εργάνη» για το 2024 ανέρχεται στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.470 ευρώ, στοιχείο που ξεπερνά κάθε προσδοκία και καλλιεργεί βάσιμες ελπίδες για μελλοντικές αυξήσεις. Μάλιστα, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκτιμά ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης θα ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ εντός του 2025.
Ωστόσο η πλειονότητα των εργαζομένων δεν καλύπτεται από κάποια μισθολογική συλλογική σύμβαση εργασίας τα τελευταία έτη (με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι σε αρτοποιεία, σε τουριστικά-επισιτιστικά καταστήματα, σε πετρελαιοειδή, στην καπνοβιομηχανία).
Παράλληλα, και οι επιχειρησιακές συμβάσεις καλύπτουν μόνο το 5,65% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι αυξήσεις που δόθηκαν μέσω των επιχειρησιακών κυμαίνονται γύρω στο 2%.
Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να εκπονηθεί το Σχέδιο Δράσης διάρκειας από 1 έως 5 έτη, με την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης και να νομοθετηθούν οι σχετικές αλλαγές.
Αυτή η παρέμβαση, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, αποτελεί ένα κίνητρο ώστε οι εργοδότες να προσέρχονται με μεγαλύτερη προθυμία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ζήτημα είναι φλέγον και για τους ίδιους τους εργοδότες, καθώς άπτεται θεμάτων ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ διαφωνεί, ζητώντας να ισχύσει μηχανισμός αυτόματης επέκτασης των συμβάσεων, πρόταση που αποκρούει το υπουργείο Εργασίας με το σκεπτικό ότι οι εγγραφές των μελών στα μητρώα δεν θεωρούνται αξιόπιστες.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, το ποσοστό των εργαζομένων που έχει συλλογική σύμβαση πρέπει να φτάσει το 80%, από το 30% που είναι σήμερα. Δηλαδή από τα 2,8 εκατομμύρια μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, οι 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα πρέπει να καλύπτονται με συλλογική σύμβαση. Σήμερα οι συμβάσεις καλύπτουν περίπου 800.000 εργαζόμενους.
Μάλιστα οι συλλογικές συμβάσεις που είναι σήμερα ενεργές είναι μόλις είκοσι πέντε.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αυξήσεις που προβλέπονται ανά κλάδο εργαζομένων είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό (σήμερα 880 ευρώ μεικτά).
1/ Δραστική μείωση του ποσοστού της εργοδοτικής εκπροσώπησης που απαιτείται ως προϋπόθεση για την επέκταση των συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αυξήσεις που προβλέπονται ανά κλάδο εργαζομένων είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό (σήμερα 880 ευρώ μεικτά).
Τέσσερις αλλαγέςΟι βασικές αλλαγές που εξετάζονται με στόχο την αύξηση των συλλογικών συμβάσεων (και στις οποίες υπάρχουν συγκλήσεις) είναι τέσσερις:
2/ Συμφωνία των κοινωνικών εταίρων να προβλέπεται -σε αυστηρό πλαίσιο- διαφορετική πολιτική για τις αυξήσεις που ορίζουν οι συμβάσεις στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
