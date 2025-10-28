Η Ιταλία χτίζει ένα πλωτό γίγα στο Ιόνιο που θα ηλεκτροδοτεί 3 εκατ. νοικοκυριά

Μόλις 28 χιλιόμετρα από τις ιταλικές ακτές και περίπου 45-50 χιλιόμετρα από τα ελληνικά παράλια της Ηπείρου και της Κέρκυρας, στο Στενό του Οτράντο, η Ιταλία προχωρά στο πρώτο πλωτό υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Μεσογείου.Η Messapia Floating Wind S.r.l., θυγατρική της Eni Plenitude, σχεδιάζει ένα πλωτό υπεράκτιο αιολικό πάρκο αποτελούμενο από 73 ανεμογεννήτριες των 18 MW η καθεμία, συνολικής ισχύος 1,3 GW.Η θαλάσσια ζώνη εκτείνεται σε 476 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 28 χιλιόμετρα από την ακτή της Απουλίας, σε βάθη που φτάνουν τα 850 μέτρα.



Οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν πάνω σε πλωτές πλατφόρμες τύπου «semi-submersible», αγκυρωμένες με προηγμένα συστήματα χαμηλής όχλησης για τον θαλάσσιο πυθμένα.Η ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων 220 kV σε δύο πλωτούς υποσταθμούς και από εκεί, με τέσσερα καλώδια εξαγωγής, θα φτάνει στη στεριά κοντά στο Porto Badisco, νότια του Οτράντο.



