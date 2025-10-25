Νέο κύμα δασμών: Ο Τραμπ στρέφει το βλέμμα του σε Κίνα και Καναδά

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει μέτωπα στο παγκόσμιο εμπόριο λίγο πριν την περιοδεία του στην Ασία και τη συνάντηση με τον Σι - Η αμερικανική κυβέρνηση εκκινεί έρευνα για νέους δασμούς κατά της Κίνας και διακόπτει συνομιλίες με τον Καναδά