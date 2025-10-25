Νέο κύμα δασμών: Ο Τραμπ στρέφει το βλέμμα του σε Κίνα και Καναδά
Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει μέτωπα στο παγκόσμιο εμπόριο λίγο πριν την περιοδεία του στην Ασία και τη συνάντηση με τον Σι - Η αμερικανική κυβέρνηση εκκινεί έρευνα για νέους δασμούς κατά της Κίνας και διακόπτει συνομιλίες με τον Καναδά
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πυροδότησε νέα ένταση στο διεθνές εμπόριο με τη στρατηγική του να στοχεύει τόσο τη Κίνα όσο και τον Καναδά. Το γραφείο του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) προχωρά σε έρευνα που ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβολή πρόσθετων δασμών για κινεζικές εισαγωγές — ανακοίνωση που έγινε μόλις πριν από την αναχώρησή του για διπλωματικές συναντήσεις στην Ασία, μεταξύ των οποίων και η σύνοδος κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.
Η αμερικανική διοίκηση διερευνά κατά πόσον η Κίνα έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της από τη συμφωνία του πρώτου κύκλου της θητείας Τραμπ μία εξέλιξη που θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Η έρευνα δίνει στη διοίκηση Τραμπ την πιθανότητα να προχωρήσει σε νέους δασμούς ακόμα και αν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τους φετινούς μέτρα υπό έκτακτες εξουσίες. Το USTR ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει «κατά πόσον η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της (…) και ποια μέτρα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να ληφθούν».
Από την κινεζική πλευρά, η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον τόνισε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στις «ψευδείς κατηγορίες» των ΗΠΑ. Στελέχη της αμερικανικής διοίκησης αναφέρουν ότι ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας με τον Σι, αλλά είναι επίσης έτοιμος να αντιμετωπίσει και άλλα εκκρεμή ζητήματα.
