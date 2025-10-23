Μεγάλες οι επενδύσεις των τραπεζών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
Μεγάλες οι επενδύσεις των τραπεζών σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
Ποιος είναι ο κίνδυνος αγοράς που αντιμετωπίζουν - Ο χάρτης των επενδύσεων σε ομόλογα
Αυξημένο κίνδυνο αγοράς έχουν αναλάβει οι τράπεζες καθώς σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι επενδύσεις τους σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου όπως αναφέρει η χρηματοπιστωτική έκθεση της ΤτΕ. Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως για το θέμα αυτό έχει μεγάλη ευαισθησία κατά καιρούς επιδείξει η εποπτεία και συγκεκριμένα ο SSM.
Μπορεί οι επενδύσεις σε ομόλογα των ελληνικών τραπεζών να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από το Δεκέμβριο του 2024 είναι ωστόσο υπερδιπλάσιες έναντι των αντίστοιχων επενδύσεων κατά την πανδημία μιας και οι επενδύσεις αυτές ήταν αποδοτικές.
Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος αυτών (περίπου 79%) αφορά τίτλους που διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και όχι στην εύλογη αξία (fair value). Κατά συνέπεια, οι ημερήσιες μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν τη λογιστική αξία τους, ενώ επιπρόσθετα ο κίνδυνος αγοράς για τις τράπεζες μετριάζεται από τις πολιτικές αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου που εφαρμόζουν.
Επιπλέον, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν επενδύσει σε κρατικά ομόλογα λοιπών χωρών περίπου το 35% του χαρτοφυλακίου ομολόγων, ποσοστό που βαίνει αυξανόμενο.
Ο χάρτης των επενδύσεων σε ομόλογαΟι τίτλοι εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα (περίπου 43%) του χαρτοφυλακίου χρεογράφων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση.
