Συναντήσεις της S&P με τις ελληνικές τράπεζες – Πιθανή μια νέα αξιολόγηση, εκτιμούν αναλυτές
Ο οίκος βλέπει έναν τραπεζικό τομέα ανθεκτικό αλλά εκτεθειμένο σε ορισμένες προκλήσεις, θέτοντας ένα «ναι μεν αλλά» σε αρκετά από όσα αξιολογεί θετικά
Νέο γύρο συναντήσεων με τις ελληνικές τράπεζες πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, ο διεθνής οίκος S&P σε κατ’ ιδίαν ραντεβού την περασμένη εβδομάδα — στοιχείο το οποίο δεν αποκλείει μια νέα αξιολόγηση για τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Άλλωστε, οι αξιολογητές δεν εκδίδουν κατ’ ανάγκη συνολική έκθεση μετά από κάθε επίσκεψη, ούτε υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία αποφαίνονται γι’ αυτές.
Υπενθυμίζεται πως ο οίκος έχει αξιολογήσει το 2025 την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα σε investment grade, ενώ δεν αποκλείεται μια θετική αναθεώρηση και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς οι συναντήσεις κρίθηκαν ιδιαίτερα θετικές.
Παράλληλα, οι συστημικοί κίνδυνοι του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχουν υποχωρήσει, σηματοδοτώντας μια νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με την S&P. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο έχει πλέον εναρμονιστεί με τα πρότυπα της Ευρωζώνης, χάρη στην προληπτική εποπτεία, τα μακροπροληπτικά μέτρα και την επιτυχημένη εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».
