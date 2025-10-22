Συναντήσεις της S&P με τις ελληνικές τράπεζες – Πιθανή μια νέα αξιολόγηση, εκτιμούν αναλυτές

Ο οίκος βλέπει έναν τραπεζικό τομέα ανθεκτικό αλλά εκτεθειμένο σε ορισμένες προκλήσεις, θέτοντας ένα «ναι μεν αλλά» σε αρκετά από όσα αξιολογεί θετικά