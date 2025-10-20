Χρηματιστήριο: Μια ανάσα από την ανάκτηση των 2.000 μονάδων έκλεισε ο Γενικός Δείκτης
Θετικό πρόσημο για TITAN και Jumbo, σε αντίθεση με ΔΑΑ, ΟΛΠ και Metlen Plc - Ανοδικά κινήθηκαν οι συστημικές τράπεζες με εξαίρεση τη Eurobank
Παρά τρίχα… δεν κατάφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών να ξαναπιάσει τις 2.000 μονάδες που έχασε την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης, να κλείσει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (20/10) στις 1.996,23 μονάδες με άνοδο 0,44%.
Ο ΓΔ κινήθηκε μεταξύ των 1.989,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.023,26 μονάδων (υψηλό ημέρας και κλείσιμο). Ο τζίρος ξεπέρασε τα 232 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο +0,50%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση πτώση -0,15%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε θετικά στο +0,79% στις 2.286,61 μονάδες μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, πτωτικά 44 ενώ αμετάβλητες έμειναν 11 μετοχές.
Θετικό πρόσημο είχαν οι TITAN (+3,96% στα 38,05 ευρώ) και Jumbo (+0,37% στα 26,96 ευρώ).
Πτώση σημείωσαν οι ΔΑΑ (-2,61%) στα 10,07 ευρώ, ΟΛΠ (-2,10% στα 42 ευρώ), και Metlen Plc (-1,55% στα 41,90 ευρώ).
Στις τράπεζες η Πειραιώς σημείωσε άνοδο 0,41% στα 6,92 ευρώ, η Εθνική +2,62% στα 13,3 ευρώ και η Alpha Bank +0,30% στα 3,38 ευρώ, ενώ η Eurobank σημείωσε πτώση -0,32% στα 3,439 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, όπως αναμενόταν, η S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας σε BBB με σταθερή προοπτική, επαινώντας τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη συνεχή μείωση του χρέους, ενώ προειδοποίησε για τις επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες. Ο οίκος αναμένει ένα ακόμη έτος ισχυρής υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού το 2025, προβλέποντας πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης 0,4% του ΑΕΠ (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%), ενώ προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα κατά μέσο όρο 2,9% του ΑΕΠ έως το 2028. Ο επόμενος βασικός καταλύτης για την αναθεώρηση της αξιολόγησης προέρχεται από τη Fitch στις 14 Νοεμβρίου.
Στο θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, η τεχνική συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν έφερε καμία σημαντική εξέλιξη στο θέμα της GSI, με τις συζητήσεις να περιορίζονται σε δευτερεύοντα ζητήματα, ενώ οι βασικές οικονομικές διαφορές παραμένουν άλυτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η κυπριακή πλευρά επέμεινε στο πλαίσιο μεθοδολογίας για τον έλεγχο των επενδυτικών δαπανών, που έχει χαράξει εξ αρχής αναγνωρίζοντας de facto ποσό 82 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των 251 εκατ. ευρώ που υποστηρίζει ότι έχει εκτελέσει ο διαχειριστής θα επανεξεταστεί το 2027 περίοδο κατά την οποία θα γίνει ο τελικός έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών.
Τέλος, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει το νέο επιχειρηματικό του σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 στις 19 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών στο Λονδίνο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 9 μηνών του 2025 στις 18 Νοεμβρίου. Η διοίκηση αναμένεται να επιβεβαιώσει τον στόχο EBITDA 2,7 δισ. ευρώ για το 2027 και να παρέχει αρχικές οδηγίες για το 2028.
Στην ατζέντα της εβδομάδας, η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά μεγέθη του 9μήνου, με τη Sarantis να δημοσιοποιεί την ερχόμενη Πέμπτη τις περιοδικές οικονομικές επιδόσεις.
Την ίδια ημέρα, η μετοχή της ΕΛΒΕ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ετήσιο μέρισμα του 2025 (0,40 ευρώ/μετοχή). Σήμερα η Moda Bagno κόβει το δικαίωμα στο ετήσιο μέρισμα του 0,059 ευρώ/μετοχή.
