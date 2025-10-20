Ωρα Chevron στα νερά της Κρήτης - Ανοίγει ο δρόμος για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες
Η κοινοπραξία του αμερικανικού κολοσσού με τη HELLENiQ ENERGY ανακηρύσσεται προτιμητέος επενδυτής
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά projects της τελευταίας δεκαετίας, με τη Chevron και την HELLENiQ ENERGY να ανακηρύσσονται στο αμέσως επόμενο διάστημα προτιμητέος επενδυτής για τις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
Το έργο, που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρώτη του φάση, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Εχει ήδη ολοκληρωθεί η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς που υποβλήθηκε στον διεθνή διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συγκροτήσει η ΕΔΕΥΕΠ, ο εθνικός φορέας διαχείρισης ελληνικών υδρογονανθράκων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αποτέλεσμα θα επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και στη συνέχεια θα κατατεθεί η σχετική εισήγηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των τελικών όρων των συμβάσεων μίσθωσης και η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης, θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης από τις εταιρείες και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και η έγκρισή τους από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
