Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street υπό τη σκιά της κόντρας ΗΠΑ-Κίνας
Μεικτά πρόσημα στους δείκτες, μετά από συνεχείς ανατροπές στα πρόσημα - Νέες απειλές Τραμπ κατά του Πεκίνο
Yψηλή μεταβλητότητα παρουσίασε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές έπρεπε από τη μία πλευρά να αποτιμήσουν τις εξελίξεις γύρω από την νέα εμπορική ένταση ΗΠΑ-Κίνας και από την άλλη να λάβουν υπόψη τους ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών καθώς και τις επισημάνσεις του Τζερόμ Πάουελ. Έτσι, οι δείκτες κατέγραψαν τελικά μεικτά πρόσημα.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,44% στις 46.270 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε βρεθεί να χάνει πάνω από 600 μονάδες.
Ο S&P 500, αν και έχανε περίπου 1,5%, πέρασε σε θετικό έδαφος, αλλά απώλεσε όλα τα κέρδη του στο φώτο φίνις με αποτέλεσμα να σημειώσει τελικά κάμψη 0,16% στις 6.644 μονάδες. Ο Nasdaq, μόνος σταθερός στα κόκκινα σε όλη τη συνεδρίαση, υποχώρησε τελικά κατά 0,76% στις 22.521 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,019% και του 2ετούς στο 3,477%.
Μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έβαλε «φωτιά» στην αγορά, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Κίνα ότι σκοπίμως δεν αγοράζει αμερικανική σόγια, και χαρακτήρισε αυτή την κίνηση ως “οικονομικά εχθρική ενέργεια”.
Σε δημοσίευσή του στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν συναλλαγές σε προϊόντα όπως το φυτικό λάδι και άλλα εμπορεύματα ως αντίποινα. Πρόσθεσε δε, πως «μπορούμε εύκολα να παράξουμε το ίδιο το φυτικό λάδι» και ότι δεν χρειάζεται να το εισάγουμε από την Κίνα.
Παρά την επιθετική ρητορική, ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι διατηρεί «καλές σχέσεις» με τον Πρόεδρο Σι, προσβλέποντας σε συνάντηση μαζί του στα τέλη τους μηνός, αν και οι συνομιλίες τους «μπορεί να γίνουν τεταμένες» εξαιτίας της τακτικής της Κίνας να «εκμεταλλεύεται» κάποιους.
Παρά τα μπρος-πίσω του Λευκού Οίκου και τις εκατέρωθεν κατηγορίες, αναλυτές της City Index και της Forex.com υποστήριξαν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε νέα παράταση της «εκεχειρίας» για τους αμοιβαίους δασμούς, παρά να οδηγηθούν σε πλήρη ρήξη, αν και με κάθε επεισόδιο οι κίνδυνοι αυξάνονται.
Νωρίτερα, κομβικό ρόλο για την αλλαγή κλίματος στην αγορά είχε παίξει η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, το περιεχόμενο της οποίας ερμηνεύτηκε θετικά από τους επενδυτές ως προς την προοπτική νέας μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.
Βέβαια, ο Πάουελ δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του, τονίζοντας ότι το συμβούλιο έχει εξαιρετικά δύσκολο έργο προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον ανθεκτικό πληθωρισμό και στην αποδυνάμωση της απασχόλησης. Όμως, η παραδοχή της εξασθένησης της αγοράς εργασίας ενίσχυσε τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση επιτοκίων στην επικείμενη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Παράλληλα, ο Πάουελ άφησε να εννοηθεί ότι η Fed μπορεί να σταματήσει τη συρρίκνωση του ισολογισμού της μέσα στους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με τον Μάικλ Φερόλι της JPMorgan Chase, οι δηλώσεις Πάουελ αποτέλεσαν για τους επενδυτές «ισχυρή επιβεβαίωση» ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων, στην επόμενη συνεδρίασή της.
Αντιστοίχως και ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore σημείωσε ότι, καθώς οι στόχοι της Fed για πληθωρισμό και απασχόληση παραμένουν αμετάβλητοι, η πολιτική χαλάρωσης θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένη.
Ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation πρόσθεσε ότι ο Πάουελ «υπογράμμισε το επικείμενο τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης και προειδοποίησε για πιθανά προβλήματα ρευστότητας, δίνοντας ένα πιο “ήπιο” τόνο στις αγορές».
Πάντως, η υψηλή μεταβλητότητα έχει να κάνει και με την επιρροή των εταιρικών αποτελεσμάτων που θα δίνουν κατεύθυνση στην αγορά σε καθημερινή βάση, δεδομένης και της έλλειψης μάκρο λόγω του συνεχιζόμενου shutdown.
Στη συνεδρίαση της Τρίτης τον ρόλο αυτό έπαιξαν οι τράπεζες που είχαν την… τιμητική τους και μάλιστα με εξαιρετικές επιδόσεις που στήριξαν τις μετοχές.
Αποτελέσματα γ’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις ανακοίνωσε η Wells Fargo όπως και η Citigroup με τα κέρδη της ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 1,86 δολάρια, ενισχυμένα κατά 23% σε σχέση με πέρυσι. Η Goldman Sachs επίσης κατέγραψε κέρδη υψηλότερα των προσδοκιών, ενώ καλύτερα του αναμενόμενου κινήθηκε και η JPMorgan, καθώς οι συναλλαγές και οι επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες απέφεραν περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα έσοδα από τα αναμενόμενα.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία ο Μπρετ Κένγουελ της eToro υπενθύμισε ότι οι υψηλές αποδόσεις των τραπεζών και των επιχειρήσεων καταναλωτικών ειδών είχαν βοηθήσει να «σταθεροποιηθεί το κλίμα» την περασμένη άνοιξη και μια παρόμοια εικόνα τώρα θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά.
Σε επίπεδο μετοχών, τα κέρδη των τραπεζών ξεχώρισαν στηρίζοντας τους δείκτες
Στον αντίποδα ο τεχνολογικός κλάδος «λύγισε» υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων με μεγάλα ονόματα όπως η Nvidia και η Amazon να κινούνται καθοδικά.
