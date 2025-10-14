Σημαντώνης: Η Ευρώπη οφείλει να εναρμονιστεί με τον ΙΜΟ – Η ναυτιλία χρειάζεται τεχνοκρατικές και ρεαλιστικές λύσεις

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων υπογράμμισε από το βήμα του συνεδρίου “Walking in a New Era” την ανάγκη πλήρους σύγκλισης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου με τον ΙΜΟ