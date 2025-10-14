Σημαντώνης: Η Ευρώπη οφείλει να εναρμονιστεί με τον ΙΜΟ – Η ναυτιλία χρειάζεται τεχνοκρατικές και ρεαλιστικές λύσεις
Σημαντώνης: Η Ευρώπη οφείλει να εναρμονιστεί με τον ΙΜΟ – Η ναυτιλία χρειάζεται τεχνοκρατικές και ρεαλιστικές λύσεις
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων υπογράμμισε από το βήμα του συνεδρίου “Walking in a New Era” την ανάγκη πλήρους σύγκλισης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου με τον ΙΜΟ
Η Ελλάδα, μέσω του Shortsea Promotion Center Greece, ανέλαβε φέτος για πρώτη φορά την προεδρία του European Shortsea Network (ESN) και φιλοξένησε το ετήσιο συνέδριό του στην Αθήνα, υπό τον τίτλο «Walking in a New Era».
Από το βήμα, ο Χαράλαμπος Σημαντώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), απηύθυνε ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, τονίζοντας:
•την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται ο κλάδος ενόψει των αποφάσεων του ΙΜΟ για το Net-Zero Framework,
•την ανάγκη η Ευρώπη να εναρμονιστεί με τις διεθνείς αποφάσεις και να αποφύγει την πολυπλοκότητα πολλαπλών κανονισμών,
•τη σημασία της πραγματικής επανεπένδυσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά ταμεία στην ίδια τη ναυτιλία,
•αλλά και την επιτακτική ανάγκη τεχνοκρατικής, ρεαλιστικής νομοθέτησης, που θα βασίζεται σε εφαρμόσιμες πράσινες τεχνολογίες.
