Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και οι μειώσεις ανά περιοχή
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται στα 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,10 ευρώ τον περσινό Οκτώβριο.
Το τελικό ύψος της τιμής θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου τις επόμενες δύο εβδομάδες, έως την έναρξη της διάθεσης.
Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17%, αντί για 24%, ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος) και θα επεκταθεί στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης, Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης.
Η ωφέλεια αφορά όχι μόνο το πετρέλαιο αλλά και τα λοιπά καύσιμα, καθώς και το σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που διακινούνται στις τοπικές αγορές, εφόσον η μείωση μετακυλισθεί στις τελικές τιμές καταναλωτή.
Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές ενέργειας – πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα – και χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής, ώστε να δοθεί υψηλότερη ενίσχυση σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ψύχος.
Συνολικά, η νέα χειμερινή περίοδος βρίσκει τα νοικοκυριά με σταθερές τιμές, επέκταση φοροελαφρύνσεων στα νησιά και επανενεργοποίηση της κρατικής στήριξης για τη θέρμανση, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους ενόψει του χειμώνα.
Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιάΑπό την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, θα ισχύσει μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε 19 επιπλέον ακριτικά νησιά του Αιγαίου, γεγονός που συνεπάγεται μείωση περίπου 7 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Επιδότηση θέρμανσηςΠαράλληλα, αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης. Την περσινή χρονιά χορηγήθηκαν περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.
